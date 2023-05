Most-Híd 2023 sa dohodla na volebnej spolupráci s Dzurindom, osloviť chcú aj Demokratov

Platforma Most-Híd opustila mimoparlamentnú stranu Aliancia a stala sa z nej politická strana Most-Híd 2023. Na štvrtkovom ustanovujúcom sneme zvolili delegáti za predsedu strany Lászlóa Sólymosa.

Strategická volebná spolupráca

Zdôraznil, že založením novej strany nechcú ďalej drobiť už i tak rozdrobenú politickú scénu.

„Preto sme sa so stranou Modrí – Európske Slovensko predbežne dohodli na strategickej volebnej spolupráci. Spoločne s Mikulášom Dzurindom chceme osloviť ďalšie stredopravé politické subjekty,“ informoval Sólymos.

Osloviť chcú strany Demokrati, Šanca, Maďarské fórum, ODS a ich partnerov. Sólymos podotkol, že na dosiahnutie dohody o vzniku demokratického bloku stredopravých strán majú len pár dní.

Cieľom je vytvoriť takú ponuku pre voličov, ktorá dokáže zabezpečiť, že Slovensko nezíde z cesty, po ktorej sa pred rokmi vydalo do vyspelého demokratického sveta.

Hrozby zvonka a zvnútra

Do predsedníctva nového politického subjektu bola zvolená podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ozsvaldová, viceprimátor Prešova Peter Krajňák, bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó, primátor Fiľakova Attila Agócs, ďalej Irén Sárközy, Orsolya Sára Kovács, Sylvia Beňová, Zoltán Horváth a Pavol Burdiga.

„Zvonka nás ohrozuje vojna, agresia Ruska na Ukrajine, zvnútra nás ohrozujú populisti, cynici a vulgárni diletanti. My to ale nevzdáme, my opäť chceme stáť na správnej strane dejín, a preto budeme hľadať spojencov, s ktorými pôjdeme do boja za krajinu, ktorú sme si v rokoch 1989 a 1998 vysnívali,“ píše sa v politickej deklarácii strany Most-Híd 2023, ktorú prijali na ustanovujúcom sneme.

Platforma Most-Híd odišla z Aliancie po tom, čo sa na grémiu nedohodli na podobe kandidátnej listiny. Platforma SMK zaradila na kandidátku bývalého poslanca parlamentu za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Györgyiho Gyimesiho, platforma Most-Híd ho, naopak, pokladá za neakceptovateľného.