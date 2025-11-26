Moskva urobila ťažké rozhodnutie, v dôsledku vojny na Ukrajine bude zvyšovať dane

Ruská vláda urobila „ťažké rozhodnutia“ o zvýšení daní, pretože všetky rezervy verejných financií, ktoré jej umožňovali vyrovnať rozpočet, sa vyčerpali. Podľa webu The Moscow Times to v pondelok vyhlásil námestník ministra financií Ruskej federácie Vladimir Kolyčev.
Podľa neho sa za posledných šesť rokov rozpočtové výdavky zvýšili zo 16,6 percenta HDP na 19,7 percenta, a to aj v dôsledku výdavkov na obranu, ktoré dosiahli 30 percent ruského štátneho rozpočtu, čo je najviac od rozpadu Sovietskeho zväzu.
Rezervy sa vyčerpali
Zároveň sa príjmy ruského štátneho rozpočtu v pomere k veľkosti ekonomiky znížili z 18,4 percenta HDP na 17,1 percenta HDP. „Ide predovšetkým o príjmy z ropy a plynu, zatiaľ čo príjmy z iných zdrojov boli viac-menej stabilné a zostali na rovnakej úrovni,“ povedal Kolyčev.
„Využili sme všetky rezervy systému verejných financií: príjmy z ropy a plynu, Národný fond sociálneho zabezpečenia a disponibilné zostatky. Zvýšili sa vládne pôžičky a zaviedli sa opatrenia na mobilizáciu príjmov, ktoré neovplyvnili základné daňové podmienky,“ spresnil Kolyčev a dodal, že aj napriek tomu došlo tento rok k vyčerpaniu verejných financií. Preto bolo podľa neho nutné „do istej miery“ upraviť základné daňové podmienky.
Priplatia si aj za smarfóny
Od budúceho roka zvýši Rusko sadzbu DPH z 20 na 22 percent, čo bude mať za následok dodatočné príjmy rozpočtu vo výške 1,2 bilióna rubľov (vyše 13,2 miliardy eur). Zároveň sa spustí radikálna daňová reforma pre malé podniky, ktorá zníži zjednodušený daňový prah zo 60 miliónov na 20 miliónov rubľov a potom na desať miliónov.
Okrem toho sa výrazne zvýšia pokuty a clá a zavedie sa „technologická daň“ – daň zo smartfónov, notebookov a inej elektroniky, ktorá podľa očakávaní úradov v priebehu nasledujúcich troch rokov vygeneruje približne 200 miliárd rubľov.