Ruská vojnová mašinéria na pokraji kolapsu. Ekonomika sa rúti do záhuby, Západ má navrch

Ruská ekonomika, ktorá prešla do vojnového režimu, už dosahuje hranice svojich možností. Upozorňuje na to analýza webu Foreign Affairs. Napriek vysokým výdavkom na obranu, rastúcim cenám komodít a spolupráci s Čínou, Rusko vyčerpáva pracovnú silu, výrobné kapacity a rezervy. Západ tak má naďalej priestor na cielený tlak, ktorý môže obmedziť schopnosť Moskvy obnoviť svoje ozbrojené sily.
Podľa expertov je ruská ekonomika v patovej situácii. Výdavky na armádu sa zvýšili z 22 na takmer 40 percent federálneho rozpočtu, no obranný priemysel už pracuje na plný výkon a väčšina vybavenia je repasovaná a menej kvalitná než systémy Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Na rozšírenie armády by Rusko muselo prejsť na komplexnú vojnovú ekonomiku, vrátane premeny civilnej výroby na vojenskú, čo však vláda odmieta pre obavy z vypuknutia nepokojov v spoločnosti.
Ruská ekonomika síce udržiava zamestnanosť a výrobu, no nevytvára trvalé aktíva, ako sú diaľnice, elektrárne či školy, ani nezvyšuje produktivitu. Fiškálne ukazovatele „blikajú na červeno“, keďže vláda zvyšuje dane, pokuty a štátne poplatky, aby vyrovnala rozpočtový deficit. Návrh rozpočtu na rok 2026 dokonca predpokladá zastavenie rastu vojenských výdavkov.
