Moskva obvinila Kyjev z poškodenia Záporožskej jadrovej elektrárne. Situácia je pod kontrolou, radiácia nehrozí

Záporožská elektráreň, ktorá je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, je pod ruskou kontrolou od prvých dní invázie v roku 2022.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Záporožská jadrová elektráreň
Záporožská jadrová elektráreň. Foto: Archívne, Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP.
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Útok ukrajinskej armády v utorok poškodil Záporožskú jadrovú elektráreň vrátane dvoch externých elektrických napájacích vedení a hlavnej tepelnej prípojky, informoval Moskvou dosadený manažment elektrárne. Situácia je pod kontrolou a úroveň radiácie je v norme.

„V dôsledku útoku Ozbrojených síl Ukrajiny na priemyselnú zónu pri meste Enerhodar došlo k poškodeniu kritickej infraštruktúry mesta aj Záporožskej jadrovej elektrárne,“ uviedlo ruské vedenie elektrárne na Telegrame.

Pre poškodenie tepelnej prípojky došlo tiež k dočasnému prerušeniu dodávok tepla do obytných aj verejných budov v Enerhodare. Technici posudzujú rozsah poškodenia, ale situácia v elektrárni je plne pod kontrolou a radiačná bezpečnosť v jej okolí nie je ohrozená.

Záporožská elektráreň, ktorá je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, je pod ruskou kontrolou od prvých dní invázie v roku 2022. Moskva už niekoľkokrát hlásila jej poškodenie ukrajinskými silami, pričom obidve strany sa navzájom obviňujú z útokov v okolí zariadenia, ktoré podľa medzinárodných expertov predstavujú riziko potenciálnej jadrovej havárie.

Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Záporožská jadrová elektráreň
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk