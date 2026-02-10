Moskva obvinila Kyjev z poškodenia Záporožskej jadrovej elektrárne. Situácia je pod kontrolou, radiácia nehrozí

Útok ukrajinskej armády v utorok poškodil Záporožskú jadrovú elektráreň vrátane dvoch externých elektrických napájacích vedení a hlavnej tepelnej prípojky, informoval Moskvou dosadený manažment elektrárne. Situácia je pod kontrolou a úroveň radiácie je v norme.
„V dôsledku útoku Ozbrojených síl Ukrajiny na priemyselnú zónu pri meste Enerhodar došlo k poškodeniu kritickej infraštruktúry mesta aj Záporožskej jadrovej elektrárne,“ uviedlo ruské vedenie elektrárne na Telegrame.
Kyjev a Moskva sa dohodli na miestnom prímerí na opravu vedenia do jadrovej elektrárne v Záporoží
Pre poškodenie tepelnej prípojky došlo tiež k dočasnému prerušeniu dodávok tepla do obytných aj verejných budov v Enerhodare. Technici posudzujú rozsah poškodenia, ale situácia v elektrárni je plne pod kontrolou a radiačná bezpečnosť v jej okolí nie je ohrozená.
Záporožská elektráreň, ktorá je najväčšou jadrovou elektrárňou v Európe, je pod ruskou kontrolou od prvých dní invázie v roku 2022. Moskva už niekoľkokrát hlásila jej poškodenie ukrajinskými silami, pričom obidve strany sa navzájom obviňujú z útokov v okolí zariadenia, ktoré podľa medzinárodných expertov predstavujú riziko potenciálnej jadrovej havárie.