Rusi oznámili obsadenie mesta Pokrovsk, môže to skomplikovať ukrajinské zásobovanie na fronte

Ruská armáda minulý mesiac dosiahla najväčší postup na Ukrajine od novembra 2024.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Pokrovsk, Ukrajina
Záber z dronu zo začiatku novembra na časť mesta Pokrovsk na východe Ukrajiny. Foto: Skala - 425th Separate Assault Regiment via AP.
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Rusko v pondelok oznámilo, že jeho jednotky obsadili mestoPokrovsk, významný logistický uzol na východnej Ukrajine, ako aj mesto Vovčansk na severovýchode.

Cestný a železničný uzol

Pokrovsk, cestný a železničný uzol v Doneckej oblasti, mal pred vojnou približne 60-tisíc obyvateľov a v posledných mesiacoch bol terčom intenzívnej ruskej ofenzívy.

Ukrajina minulý mesiac vyslala do mesta posily vrátane jednotiek špeciálnych síl, aby odrazila ruský útok. Napriek tomu sa stovkám ruských vojakov podarilo preniknúť do mesta.

Strategické dôsledky

Ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov v nedeľu „informoval prezidenta Vladimira Putina o oslobodení miest Krasnoarmejsk a Vovčansk“, uviedol Kremeľ na Telegrame, pričom použil ruský názov pre Pokrovsk. Ministerstvo obrany zverejnilo video, na ktorom údajne ruskí vojaci vyvesujú štátnu vlajku na centrálnom námestí Pokrovska.

Ak sa obsadenie mesta potvrdí, skomplikuje to ukrajinské zásobovacie trasy na fronte a Rusku umožní ďalší postup na sever a západ krajiny. Ohrozená by bola aj neďaleká ukrajinská posádka, ktorá by sa mohla ocitnúť v obkľúčení.

Vovčansk, ktorý sa nachádza v Charkovskej oblasti, je od mája 2024 zničený bojmi. Ruský minister obrany Andrej Belousov označil jeho obsadenie za „dôležitý krok k víťazstvu“. Analýza AFP na základe údajov z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) ukazuje, že ruská armáda minulý mesiac dosiahla najväčší postup na Ukrajine od novembra 2024.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
5 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Andrej BelousovValerij GerasimovVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: ISW Inštitút pre štúdium vojny
Okruhy tém: Charkovská oblasť Pokrovsk Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk