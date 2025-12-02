Rusi oznámili obsadenie mesta Pokrovsk, môže to skomplikovať ukrajinské zásobovanie na fronte

Rusko v pondelok oznámilo, že jeho jednotky obsadili mestoPokrovsk, významný logistický uzol na východnej Ukrajine, ako aj mesto Vovčansk na severovýchode.
Cestný a železničný uzol
Pokrovsk, cestný a železničný uzol v Doneckej oblasti, mal pred vojnou približne 60-tisíc obyvateľov a v posledných mesiacoch bol terčom intenzívnej ruskej ofenzívy.
Rusi sa na východe Ukrajiny pokúšajú prerušiť cestu medzi mestami Pokrovsk a Myrnohrad
Ukrajina minulý mesiac vyslala do mesta posily vrátane jednotiek špeciálnych síl, aby odrazila ruský útok. Napriek tomu sa stovkám ruských vojakov podarilo preniknúť do mesta.
Strategické dôsledky
Ruský náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov v nedeľu „informoval prezidenta Vladimira Putina o oslobodení miest Krasnoarmejsk a Vovčansk“, uviedol Kremeľ na Telegrame, pričom použil ruský názov pre Pokrovsk. Ministerstvo obrany zverejnilo video, na ktorom údajne ruskí vojaci vyvesujú štátnu vlajku na centrálnom námestí Pokrovska.
Putin povedal, kedy Rusko ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine
Ak sa obsadenie mesta potvrdí, skomplikuje to ukrajinské zásobovacie trasy na fronte a Rusku umožní ďalší postup na sever a západ krajiny. Ohrozená by bola aj neďaleká ukrajinská posádka, ktorá by sa mohla ocitnúť v obkľúčení.
Vovčansk, ktorý sa nachádza v Charkovskej oblasti, je od mája 2024 zničený bojmi. Ruský minister obrany Andrej Belousov označil jeho obsadenie za „dôležitý krok k víťazstvu“. Analýza AFP na základe údajov z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) ukazuje, že ruská armáda minulý mesiac dosiahla najväčší postup na Ukrajine od novembra 2024.