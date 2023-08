Putin má koncom augusta navštíviť Erdoğana a vraj je pripravený vrátiť sa k čiernomorskej obilnej iniciatíve

Ruský vodca Vladimir Putin by mohol koncom tohto mesiaca pricestovať na návštevu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa na turecké médiá. Ankara sa totiž pokúša oživiť čiernomorskú obilnú iniciatívu.

Podľa provládneho denníka Hürriyet by sa mal Erdoğanov kabinet v pondelok stretnúť a prediskutovať „možnú návštevu ruského prezidenta Vladimira Putina v Turecku koncom tohto mesiaca“.

Rusko jednostranne odstúpilo od dohody

Turecký prezident už počas minulomesačnej návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Istanbule oznámil, že Putin by mal v auguste pricestovať do krajiny, aby tam prediskutoval možnosti predĺženia dohody, ktorá umožňovala Ukrajine pokračovať vo vývoze poľnohospodárskych výrobkov cez Čierne more aj po začiatku plnohodnotnej ruskej invázie.

Dohoda, ktorú sprostredkovali Organizácia Spojených národov (OSN) a Turecko, sa však minulý mesiac skončila po tom, ako od nej Rusko jednostranne odstúpilo.

Spolupráca s Tureckom

Putin a Erdoğan spolu telefonovali o čiernomorskej obilnej iniciatíve už začiatkom mesiaca, pričom turecký líder poukázal na to, že dlhodobé zastavenie čiernomorskej iniciatívy nikomu neprospeje a najviac budú trpieť krajiny v núdzi.

Putin zas svojmu tureckému kolegovi povedal, že Moskva je pripravená vrátiť sa k iniciatíve, „akonáhle Západ skutočne splní všetky záväzky voči Rusku, ktoré sú v nich stanovené“.

Ruský vodca vraj tiež Erdoğanovi vyjadril ochotu spolupracovať s Tureckom a ďalšími štátmi na dodaní ruského obilia africkým krajinám v núdzi.