Momentálne chýbajú skôr peniaze ako náboje, povedal o českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu Pevkur

Česká iniciatíva na nákup munície pre Ukrajinu stále potrebuje peniaze napriek tomu, že sa do nej zapojilo viacero krajín. V rozhovore s estónskym štátnym vysielateľom ERR to povedal estónsky minister obrany Hanno Pevkur.

Chýbajú skôr peniaze ako náboje

Podľa neho sú miesta, kde sa dá kúpiť munícia, otázne je ale, kde sú na ňu peniaze. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.

„Ak sa bavíme o milióne delostreleckých nábojov, sú to asi 3 miliardy eur. Sú tam rôzne kalibre, o niečo lacnejšie. Bolo by skvelé, keby sa nám podarilo zaobstarať všetko. V súčasnosti chýbajú skôr peniaze ako náboje,“ skonštatoval šéf estónskeho rezortu obrany.

Osobitné rokovania s Francúzskom

Pevkur povedal, že v prvom rade sa snažia nájsť potrebné sumy z krajín severnej a strednej Európy. S Francúzskom, ktoré vyhlásilo, že je pripravené poskytnúť väčší príspevok, by sa malo diskutovať oddelene.

Kedy by sa munícia mohla dostať do bojovej zóny, je náročné povedať. Časť by mohla prísť o niekoľko mesiacov, ďalšia zase až okolo konca roka.

Fyzická kontrola nábojov

„Veľa závisí od fyzickej kontroly niektorých nábojov týchto potenciálnych partnerov. Bolo nám povedané, že ich možno získať, ale v akom sú stave a sú vôbec vhodné na použitie? Toto všetko je potrebné skontrolovať,“ vysvetlil Pevkur.

Účastníci českej iniciatívy na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu mimo Európy podľa medializovaných správ podpísali dohodu, podľa ktorej Kyjev dostane milión nábojov, čo je viac ako sa pôvodne plánovalo. K iniciatíve sa pridalo dovedna 15 krajín.