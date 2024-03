Čo sa majú brániť vankúšmi? Šimečka považuje za hanbu, že sa Slovensko nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu

Je hanbou, že sa Slovensko nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu.

V reakcii na oznámenie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) na samite v Prahe to skonštatoval šéf opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Rusko terorizuje obyvateľov

„Náš sused čelí brutálnej agresii a my čakáme, že sa bude brániť vankúšmi a perinami?,“ spýtal sa Šimečka.

Ako ďalej povedal, je samozrejmé, že Ukrajina potrebuje aj muníciu, aby sa dokázala ubrániť pred Putinovým režimom, ktorý porušil medzinárodné právo, jej suverenitu a už tretí rok terorizuje a masakruje civilné obyvateľstvo.

Na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko

„Toto ľudia okolo Fica, Danka a Pellegriniho nechápu? Nerozumejú, že na Ukrajine sa bojuje aj za Slovensko, lebo drží agresora čo najďalej od našich vlastných hraníc? Nevedia, že týmto absolútne sabotujú dobré meno Slovenska u našich spojencov v EÚ a NATO, ktorí sú pre našu prosperitu a bezpečnosť kľúčoví,“ konštatoval predseda PS.

Česká iniciatíva sa podľa Šimečku stretla s obrovskou podporou civilizovaného sveta aj Ukrajiny. „Takto sa robí suverénna zahraničná politika. Nie strkaním hlavy do piesku, ešte aj to smerom k východu, ako to robia Blanár, Fico, Danko a Pellegrini,“ dodal opozičný politik.

Kyjiv budeme podporovať humanitárne

Na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu, ktorý iniciovala Česká republika, Slovensko a Maďarsko neprispejú.

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Prahe na otázku novinárov povedal, že podľa slovenskej vlády konflikt nemá vojenské riešenie.

Slovenská vláda však podľa neho bude Kyjiv naďalej podporovať prostredníctvom humanitárnej pomoci.