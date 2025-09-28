Moldavsko sa môže po parlamentných voľbách odkloniť od proeurópskeho kurzu

V Moldavsku sa v nedeľu začali parlamentné voľby, ktorých výsledok môže krajinu susediacu s Ukrajinou odkloniť od proeurópskeho kurzu smerom k Moskve. Európska únia uviedla, že krajina čelí „bezprecedentnej dezinformačnej kampani“ zo strany Ruska. Moldavská vláda obvinila Kremeľ, že vynakladá stovky miliónov eur „špinavých peňazí“ na zasahovanie do volebnej kampane.
Moldavsko, ktoré je kandidátom na vstup do EÚ, je už roky rozdelené na stúpencov užších vzťahov s Bruselom a na zástancov udržiavania tradičných väzieb s Ruskom.
Moldavsko pred parlamentnými voľbami zaplavila ruská dezinformačná kampaň. Šíri absurdné obvinenia proti prezidentke Sanduovej
Väčšina prieskumov ukazuje, že proeurópska vládna Strana akcie a solidarity (PAS), ktorá je pri moci od roku 2021, má šancu na víťazstvo. Analytici však tvrdia, že výsledok je stále veľmi neistý. Porážka strany PAS by mohla skomplikovať úsilie krajiny o integráciu do Európskej únie.
Pre finančné machinácie vylúčila v piatok volebná komisia z volieb dve proruské strany. Líder proruskej pravicovej opozície a bývalý prezident Igor Dodon, vyhlásil, že je „presvedčený, že opozícia získa väčšinu“.
O 101 poslaneckých kresiel sa uchádza približne 20 politických strán a nezávislých kandidátov. Volebné miestnosti sa otvorili o siedmej ráno miestneho času, zatvoria sa o 21:00 a výsledky sa očakávajú ešte v nedeľu večer.