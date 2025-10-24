Moldavská prezidentka navrhla za nového premiéra podnikateľa Alexandra Munteanua

Proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová v piatok navrhla za nového premiéra ekonóma a podnikateľa Alexandra Munteanua. Šesťdesiatjedenročný Munteanu doteraz nepôsobil v politike a na verejnosti vystupoval len zriedka.
V roku 2016 založil spoločnosť, ktorá spravuje investície na Ukrajine, v Bielorusku a Moldavsku. Niekoľko rokov žil na Ukrajine. Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, sa presťahoval do Bukurešti. Má moldavské, rumunské a americké občianstvo.
Munteanu v televíznom rozhovore minulý týždeň povedal, že ho „rozčuľuje“, keď ľudia označujú Moldavsko za jednu z najchudobnejších krajín Európy. „Prišiel som pomôcť a urobím všetko pre to, aby sme sa do roku 2028 stali členom Európskej únie,“ povedal podnikateľ.
Parlament by mal o kandidatúre Munteanua hlasovať budúci týždeň.