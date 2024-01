Mohol šikanovanému Romanovi pomôcť policajný vyjednávač? Na povrch vyplávali nové skutočnosti

Pred mesiacom celým Slovenskom otriasol tragický prípad, ktorý sa udial na základnej škole v Parchovanoch. Školák Roman tam spáchal samovraždu skokom zo strechy.

Televízia Joj naďalej sleduje prípad a na svojej stránke Noviny.sk informovala o nových skutočnostiach, ktoré mohli celej tragédii zabrániť.

Nájde sa vinník?

Vyšetrovanie je neverejné a Romanovi rodičia majú iba málo informácií. Preto sa ich prípadom začal zaoberať košický advokát Milan Kuzma, ktorý je ich právny zástupca. Ako poškodení chcú preukázať zlyhanie školy a tiež dosiahnuť spravodlivé vyšetrovanie.

„Neviem si predstaviť, ako sa mohla spoločnosť dostať do takéhoto stavu. Nikto nič nechcel vidieť, a popri tom tie signály boli podľa mňa jednoznačné,“ uviedol Kuzma. Vyjadril tiež obavu, že či sa vôbec nájde nejaký vinník, ktorý môže byť stíhaný alebo aj odsúdený v tejto trestnej veci.

Epidémia šikanovania

Reportér oslovil aj špecialistu na psychológiu osobnosti Michala Čerešníka. Ten označil problém šikanovania na slovenských školách za epidémiu, ktorú stále nevieme pomenovať, identifikovať a efektívne vyriešiť.

„Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že 80 percent škôl má problém so šikanovaním, a to práve preto, lebo varovné signály, či už priame alebo nepriame, zostávajú prehliadané. Mnohokrát si zakrývame oči pred tým, že niečo takéto na škole beží,“ uviedol Michal Čerešník z Fakulty psychológie Paneurópskej Vysokej Školy.

Časová os tragédie

V dokumente reportér poukázal na fakt, že podľa tvrdenia školy, bol 15-ročný Roman na streche školy takmer 50 minút. Otázkou zostáva, prečo zamestnanec školy zavolal záchranné zložky až o 11:05 hod. a nie okamžite.

Časová os záchranárov totiž preukazuje, že sanitka prišla na dvor školy o 17 minút neskôr od tiesňového volania. Zostáva tak 33 minút, keď školáka mali pod kontrolou len pedagógovia a privolaná policajná hliadka.

„Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby prijalo žiadosť o pomoc do základnej školy v čase o 11:05 hod. Záchranári na mieste vykonávali KPR, ktorá bola úspešná a 15-ročného pacienta transportovali do nemocnice v Trebišove,“ uviedli z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Treba volať 158

Vyjednávač v tomto prípade nemal šancu na profesionálnu reakciu. Polícia má viac ako sto krízových vyjednávačov a sú v každom kraji. Ich bilancia pri úspešnosti zásahov pri záchrane života je vysoká.

„Človek by mal zavolať na tiesňové číslo linky 158, kde sa tie procesy naštartujú, kde nás spohotovostnia a kde sa už dostávame na miesto a nadväzujeme kontakt v telefóne s danou osobou. Pokúšame sa ho upokojiť už po ceste. Už toto získa drahocenné sekundy, minúty,“ ozrejmil vyjednávač.

Práve o takejto špecializovanej pomoci musia pedagógovia na školách vedieť. Aj v Romanovom prípade zohral čas nepochybne dosť podstatnú úlohu. Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.