Mohlo sa to skončiť tragicky, varuje bezpečnostný analytik. Incidentov so zbraňou môže pribúdať

Na jarmoku v Stropkove manipuloval mladík s atrapou zbrane práve vtedy, keď okolo prechádzal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Piatkový incident podľa bezpečnostného analytika Juraja Zábojníka síce preveril ochranku, ale má obavy, že budú pribúdať.

Ako uviedol pre portál Tv Joj Noviny.sk, konanie mladíka bolo nerozvážne a mohlo skončiť tragicky. Zbraň sa totiž môže pre ochranku javiť ako skutočná a podľa toho by mohla aj zaregovať.

Niektorí ochrancovia sú impulzívnejší

„Aj medzi tými ochrancami sú ľudia, ktorí sú dynamickejší, ktorí sú viac impulzívnejší, teraz sú vybičované tie všetky vášne,“ ozrejmil bývalý šéf Úradu na ochranu ústavných činiteľov s tým, že môžu nastať situácie, keď to v danom momente nebude nikto preverovať.

Minister Matúš Šutaj Eštok pokračoval vo svojom programe a o incidente sa dozvedel až neskôr.

„Viete, vždy človek k sebe pristupuje trošku ináč, ak by sa to stalo inému politikovi bol by som kritický, tak ako som bol kritický pri incidente, ktorý sa udial pred obydlím pána prezidenta, kedy dieťaťu bolo umožnené otcom zahrávať sa s atrapou pištole a je jedno, či je to atrapa alebo skutočná zbraň,“ uviedol.

Príslušníci sú pripravení konať

Bezpečnostný analytik zároveň neodporúča nikomu, aby skúšal, či je ochranka v strehu a dobre pripravená. „Skutočne sa môže stať tragédia. A ešte hlavne na takom priestranstve, kde sú ľudia,“ doplnil.

„Aj dnes sú tu príslušníci policajného zboru aj príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov, a tí sú pripravení konať, takže ja by som bol veľmi nerád aby sa niekomu v budúcnosti niečo stalo,“ dodal minister.