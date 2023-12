Mohli by mať Palestínčania vlastný štát? Izrael to z jedného dôvodu absolútne odmieta

Izrael neprijme riešenie konfliktu na Blízkom východe v podobe dvoch štátov. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Sky News to povedala izraelská veľvyslankyňa v Spojenom kráľovstve Tzipi Hotovely.

Jej vyhlásenie prišlo v čase, keď militanti z hnutia Hamas vykonali jeden z najsmrteľnejších útokov na izraelských vojakov od začiatku invázie do Pásma Gazy.

Na otázku, či by Palestínčania mohli mať vlastný štát, Hotovely odvetila: „Absolútne nie.“ Keď sa jej reportér spýtal, ako môže byť nastolený mier bez palestínskeho štátu, dodala: „Izrael dnes vie a svet by mal vedieť, že Palestínčania nikdy nechceli mať štát vedľa Izraela. Chcú mať štát od rieky k moru, hovoria to nahlas a jasne. Teraz sú dva mesiace po začiatku vojny. Palestínska samospráva masaker zo 7. októbra doteraz neodsúdila. Je to veľký problém.“