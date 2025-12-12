Mohammed Ben Sulayem opätovne zvolený za prezidenta FIA bez protikandidáta

Mohammed Ben Sulayem pokračuje na pozícii prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA). V piatkových voľbách nemal protikandidáta. O volebnom procese pritom prebieha súdny spor.
Dubajčan vo veku 64 rokov bol jediným kandidátom v hlasovaní v uzbeckom Taškente. Ďalší dvaja záujemcovia, Švajčiarka Laura Villarsová a americký bývalý steward FIA Tim Mayer, nemohli kvôli pravidlám FIA kandidovať.
Podľa predpisov FIA musí kandidát na prezidenta vymenovať viceprezidentov zo všetkých šiestich svetových regiónov zo zoznamu schváleného vo Francúzsku. V Južnej Amerike je na tomto zozname len Brazílčanka Fabiana Ecclestonová, manželka bývalého šéfa F1 Bernieho Ecclestoneho. A tá podporila Ben Sulayema.
Parížsky súd minulý týždeň zamietol pozastavenie volieb, no nariadil súdne pojednávanie, ktoré má posúdiť volebný proces na základe urgentnej žaloby 28-ročnej švajčiarskej pretekárky Laury Villarsovej. Prvé pojednávanie je naplánované na 16. februára 2026.
Ben Sulayem, ktorý na čelo FIA nastúpil v roku 2021 po Jeanovi Todtovi, tak bol potvrdený v úrade s tým, že výsledok je stále predmetom možnej súdnej revízie.
Vo svojom vyhlásení Ben Sulayem poďakoval všetkým členom FIA za ich dôveru a zdôraznil, že aj napriek mnohým prekážkam je dnes organizácia silnejšia než kedykoľvek predtým.
FIA vo vyhlásení informovala, že voľby prebehli v súlade so stanovami organizácie transparentným a demokratickým procesom, ktorý odráža kolektívny hlas globálneho členstva viac než 240 klubov v 146 krajinách a približne 80 miliónov jej členov.
Bývalý rely pretekár Ben Sulayem však čelil kritike vrátane námietok od sedemnásobného majstra sveta F1 Lewisa Hamiltona za použitie stereotypného jazyka o vyjadrovaní jazdcov počas tímových rádií. Od januára došlo k sprísneniu pokynov ohľadom zakázaných výrazov, čo viedlo k rozhorčeniu jazdcov a neskôr k zmierneniu pokút po ich spätnom tlaku.
V apríli z funkcie podpredsedu FIA odstúpil Robert Reid s kritikou Ben Sulayemovho riadenia a nedostatku transparentnosti. Napriek tomu Ben Sulayem vyjadril spokojnosť so svojou prácou a víziou na ďalšie štyri roky.
Podarilo sa mu premeniť stratový rozpočet 24 miliónov z roku 2021 na zisk 4,7 milióna minulý rok. „Upratovanie v tíme nebolo jednoduché, ale stálo to za to,“ uviedol.
Hlasovanie i ďalší vývoj v právnych sporoch budú naďalej sledované s veľkým záujmom nielen v motoristickom športe.