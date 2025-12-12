Legenda NBA a motoseriál Nascar vyriešili antitrustový spor - VIDEO

Dohoda ukončila federálny súdny spor, ktorý mohol narušiť fungovanie motoristického seriálu Nascar.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Michael Jordan
Michael Jordan Foto: SITA, AP
Legenda zámorskej basketbalovej NBA Michael Jordan dosiahla v utorok zmier v antitrustovom spore proti motoristickému seriálu NASCAR, čím ukončila federálny súdny proces, ktorý mohol zásadne ovplyvniť športovú scénu.

Tímy 23XI Racing a Front Row Motorsports podali žaloby na Nascar po tom, čo odmietli podpísať nové charty okruhov – pravidlá, ktoré garantujú tímom účasť na pretekoch a časť výhier. Stajne tvrdili, že charty sú nespravodlivé a neposkytujú im dostatočné práva ani odmeny.

Stajne sa tak zapísali do histórie Nascar ako tímy, ktoré viedli spor v prospech verejného dialógu o spravodlivosti a transparentnosti v športe.

Sťažnosti smerovali aj na vedenie Nascar a generálneho riaditeľa Jima Francea, ktorí boli obvinení z nedostatočnej transparentnosti, potláčania konkurencie a riadenia športu spôsobom, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje majiteľov tímov, jazdcov, sponzorov, partnerov a fanúšikov.

V spoločnom vyhlásení účastníci oznámili, že dosiahli dohodu, ktorá umožní seriálu Nascar upraviť charty existujúcich držiteľov. Finančné detaily dohody neboli zverejnené.

„Od začiatku išlo v tomto spore o pokrok. Chceme, aby sa náš šport vyvíjal spôsobom, ktorý podporuje všetkých – tímy, jazdcov, partnerov, zamestnancov aj fanúšikov,“ vyjadril sa Jordan.

Jordan, ktorý minulý týždeň vypovedal pred súdom, dodal, že s novou základňou pre spravodlivosť a investície do budúcnosti majú možnosť spoločného rastu a zlepšovania športu pre ďalšie generácie.

Zoskupenia 23XI a Front Row boli dve z pätnástich tímov, ktoré nové charty nepodpísali. Generálny riaditeľ seriálu Jim France uviedol, že dohoda zabezpečuje budúcnosť okruhu na dlhé roky dopredu.

„Spolupracovali sme s tímami a organizátormi pretekov na vytvorení systému charterov v roku 2016, ktorý sa osvedčil a prispel ku kvalite pretekov v rámci Cup Series. Dohoda potvrdzuje náš záväzok zachovať a zlepšiť ich hodnotu,“ povedal.

Viac k osobe: Michael Jordan
Firmy a inštitúcie: NascarNBA
Okruhy tém: NASCAR
