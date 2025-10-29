Villarsová podala žalobu proti pravidlám volieb FIA, ktoré podľa nej znemožňujú boj o post prezidenta

Švajčiarska pretekárka Laura Villarsová podala žalobu na Medzinárodnú automobilovú federáciu (FIA) s cieľom spochybniť pravidlá volieb prezidenta, ktoré podľa nej znemožňujú jej alebo iným kandidátom súťažiť proti súčasnému prezidentovi Mohammedovi Ben Sulayemovi.
Žalobou, ktorú videla agentúra AFP, žiada parížsky súd o „pozastavenie volieb prezidenta FIA až do rozhodnutia o spore“. Voľby sú naplánované na 12. decembra a pojednávanie je stanovené na 10. novembra.
Pravidlá volieb, ktoré boli v júni zmenené súčasným vedením, vyžadujú, aby kandidáti menovali viceprezidentov zo šiestich regiónov zo zoznamu schváleného FIA. Problém je, že zoznam z Južnej Ameriky obsahuje len Brazílčanku Fabianu Ecclestoneovú, ktorá je už súčasťou tímu Ben Sulayema.
„Za týchto podmienok nemôže žiadny konkurenčný tím zahrnúť viceprezidenta za Južnú Ameriku, pretože tento región je už zastúpený na zozname odchádzajúceho prezidenta,“ uvádza sa v žalobe.
Villarsová uviedla, že sa snažila o konštruktívny dialóg s FIA o demokracii a transparentnosti, no odpovede neboli uspokojivé. „Nerobím to proti FIA, ale na jej ochranu. Demokracia nie je hrozbou, ale silou FIA,“ povedala.
Jej právnik Robin Binsard dodal, že získali povolenie na podanie núdzovej žaloby, čo podľa neho ukazuje, že súd berie vážne nedostatky v demokracii a porušenia stanov a pravidiel v FIA.
Téma nedostatku konkurencie vo voľbách bola spomenutá aj americkým Timom Mayerom, ktorý označil súčasnú situáciu za „ilúziu demokracie“.
Ben Sulayem, bývalý rely jazdec, je prezident FIA od konca roku 2021, no jeho pôsobenie sprevádzajú kontroverzie vrátane kritiky od Lewisa Hamiltona a rezignácie podpredsedu Roberta Reida pre nedostatok transparentnosti.