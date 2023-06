Modrí vnímajú rozhodnutie Čaputovej ako podľahnutie tlaku tých, ktorí do politiky vniesli nenávisť

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej neuchádzať sa o opätovné zvolenie sa dá ľudský chápať. Vykonáva úrad v období, ktoré je poznačené dopadom pandémie na občanov i ekonomiku, vojnou Ruska proti Ukrajine, výraznou vnútropolitickou polarizáciou, ale aj agresívnym správaním sa časti politického spektra voči nej samotnej.

V tlačovej správe to uviedol predseda strany Modrí – Európske Slovensko Mikuláš Dzurinda s tým, že pre významnú časť spoločnosti je rezignácia prezidentky na jej druhé funkčné obdobie sklamaním.

Podľahnutie tlaku

„Vnímajú to ako podľahnutie tlaku tých, ktorí do politiky vniesli nekultúru, nenávisť, ale aj spochybňovanie zahranično-politickej orientácie Slovenska. O to viac by sa mali zomknúť ľudia dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby slovenská mládež mala vo svojej domovine perspektívu a aby sa Slovensko neodchýlilo od svojho zahranično-politického kurzu a nespochybnilo svoje ukotvenie v euroatlantických politických a ekonomických štruktúrach,“ tvrdí Dzurinda.

Turbulentné vody politiky

Podľa predsedu Mosta-Híd 2023 Lászlóa Sólymosa má prezidentka Čaputová veľkú zásluhu na tom, že pozícia našej krajiny v Európskej únii a NATO nebola spochybnená našimi partnermi.

„Sme si vedomí, že prezidentka to naozaj nemala ľahké, ale zároveň vidíme aj to, že nie vždy využila dostatočne razantným spôsobom svoje právomoci. Myslím si, že po páde vlády Eduarda Hegera v decembri mala jednoznačne trvať na tom, aby sa predčasné voľby konali v júni a nie až v septembri,“ uviedol v tlačovej správe. Zároveň si myslí, že utorkové rozhodnutie hlavy štátu ešte viac rozkolíše „už aj tak turbulentné vody slovenskej politiky“.