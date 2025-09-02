V Česku ospevovaný, Calzonom ignorovaný. Slavia doťahuje prestup útočníka Prekopa

Slovenský futbalový útočník Erik Prekop pravdepodobne zmení dres v rámci českej najvyššej futbalovej súťaže a z Baníka Ostrava zamieri do Slavie Praha. O prestupe 27-ročného rodáka z Trenčína sa údajne intenzívne rokuje, pričom do Baníka by ako náhrada mali zamieriť traja mladí hráči Slavie. Téme sa venuje český web Sport.cz.
Už s tým nepočítal
„O záujme som vedel. Myslím, že to bola veľmi lukratívna ponuka pre všetky strany. Asi už môžem otvorene povedať, že sa to nepodarilo. V prvej chvíli som bol samozrejme rozladený. Keď si predstavíte tie lákadlá a dozviete sa, že to nevyšlo, tak to s vami zamáva,“ uviedol Prekop ešte po nedeľnej prehre Baníka v Olomouci (0:1, pozn.). Záujem Slavie však neustal, naopak, pred uzávierkou súpisiek pre Ligu majstrov ešte viac zosilnel.
Lákadlom Liga majstrov
Práve účasť v prestížnej súťaži je jedným z hlavných lákadiel, ktoré Prekop v súvislosti s možným prestupom spomínal. Podľa informácií portálu by mali do Baníka zamieriť obranca Ondřej Kričfaluši, stredopoliar David Planka a záložník Filip Šancl. Prekop dal v aktuálnej sezóne zatiaľ štyri góly, v tej minule skóroval desaťkrát.
Calzona verí iným
Zaujímavosťou je, že napriek solídnej forme sa Prekop neobjavil v aktuálnej nominácii trénera Francesca Calzonu na blížiace sa kvalifikačné zápasy o postup na MS 2026. Slovenský kouč sa tak zrejme na výkony silového útočníka zatiaľ nespolieha, čo môže naznačovať, že jeho prestup do Slavie prichádza v správnom čase, aby sa pokúsil presadiť vo väčšom klube a zvýšiť si reprezentačné šance.
Taliansky kormidelník v nominácii na zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Nemecku a Luxembursku uprednostnil útočníkov Róberta Boženíka, Dávida Strelca, Tomáša Bobčeka a Samuela Mráza. Prekop figuruje iba medzi náhradníkmi.