Mladistvá v Košiciach si vymyslela „príbeh“ o znásilnení, polícia hovorí o výsmechu všetkým ženám

Polícia zistila, že mladistvá, ktorá cez víkend nahlásila znásilnenie v Košiciach, klamala. Ako pripomenula hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v KošiciachLenka Ivanová, v sobotu 30. augusta prijala polícia na tiesňovej lienke 158 oznámenie, podľa ktorého malo v ten deň popoludní dôjsť k znásilneniu mladistvej osoby.
Poškodená tvrdila, že v košickej mestskej časti Staré Mesto pri nej zastavilo neznáme vozidlo a jeho vodič ju mal násilím vtiahnuť dovnútra. Ďalej uviedla, že muž jej mal za chrbtom zviazať ruky a znemožniť jej tak pohyb či pokus o útek.
V oznámení tiež poškodená tvrdila, že páchateľ ju odviezol na neznáme miesto. Vodič podľa jej oznámenia ju znásilnil, následne ju vyhodil z auta a odišiel. Poškodená osoba mala pomoc hľadať v jednom z rodinných domov v blízkej obci.
Zabezpečené boli gynekologické vyšetrenia
Uvedený skutok vyvolal obrovský záujem zo strany médií. Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj z dôvodu, že policajti sa od prvej chvíle prijatým informáciám veľmi intenzívne venovali, vykonávali všetky potrebné úkony smerujúce k náležitému objasneniu skutku, nebolo možné zo strany Policajného zboru poskytnúť podrobnejšie informácie.
Krajská policajná hovorkyňa ozrejmila, že košickí kriminalisti sa skutkom začali zaoberať ako podozrením zo spáchania trestného činu znásilnenia. Počas vyšetrovania boli zabezpečené gynekologické vyšetrenia poškodenej. Tie ale nepreukázali žiadne zranenia, majúce pôvod vzniku pri znásilnení. Zistené bolo aj miesto, kde sa mal skutok stať. Išlo o jednu z ulíc v blízkosti košickej železničnej stanice.
Znásilnenie si vymyslela
„Mozaika do seba začala zapadať, keď poškodená osoba uviedla, že na označenom mieste občas poskytuje sexuálne služby za peniaze. Jej výpoveď odrazu nadobudla iný smer,“ uviedla Ivanová. Ako ďalej ozrejmila, nahlasovateľka potvrdila, že v sobotu sa nachádzala na inkriminovanej ulici. Pristavilo sa pri nej vozidlo a vodič jej ponúkol 20 eur za pohlavný styk.
„Žena dobrovoľne nastúpila do vozidla, s autom odišli na neznáme miesto a tam mali dobrovoľný pohlavný styk, po ktorom si žena vypýtala peniaze. Vodič jej žiadne peniaze nedal, nazval ju vulgárnym oslovením a povedal jej, nech z auta vystúpi,“ vraví Ivanová.
Dodala, že vodič z miesta odišiel a žena pešo prešla do najbližšej dediny. Tam v jednom z domov požiadala o pomoc, zároveň si vymyslela uvedené skutočnosti. Dotklo sa jej, že ju muž urazil a nezaplatil jej.
Výsmech všetkým ženám
„Pre ženu, ktorá zažije znásilnenie, ide o mimoriadne zložitú situáciu. Ide o trestný čin a veľmi závažný zásah do ľudských práv. Vymyslený „príbeh“ o znásilnení je však výsmechom všetkým ženám, ktoré znásilnené skutočne boli a do konca života si túto traumu ponesú so sebou,“ upozornila krajská policajná hovorkyňa. Dodala, že vyšetrovacie úkony, najmä výsledky gynekologického vyšetrovania, dokážu policajtov nasmerovať k tomu, či sa popisovaný skutok reálne stal.
Ivanová tiež akcentovala, že polícia preveruje každé jedno prijaté oznámenie, no vymyslené príbehy sú zbytočným plytvaním času a energie policajtov. V čase prijímania vymysleného oznámenia môže na pomoc policajtov či iných záchranných zložiek, čakať niekto iný, kto ich reálne nutne potrebuje. „Ohrdnuté ego nie je dôvodom na vymyslený príbeh o znásilnení. Myslite na to, že skutočné znásilnenie je v mnohých prípadoch trauma na celý život,“ uzavrela Ivanová.