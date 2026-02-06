Mladí Slováci strelili Nemcom šesť gólov. Podržal ich aj brankár Hrenák

Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov vstúpila víťazne do Turnaja Vlada Dzurillu.
HOKEJ: Slovensko 18 - Nemecko 18
Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zvíťazila nad roivesníkmi z Nemecka 6:2 na Turnaji Vlada Dzurillu v Piešťanoch. Foto: www.hockeyslovakia.sk
V úvodnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch osemnásťroční Slováci zdolali Nemcov 6:2 (1:1, 4:1, 1:0) aj vďaka skvelej druhej tretine, v ktorej nadelili súperovi štyri góly.

O slovenské presné zásahy sa postarali Maxim Šimko, Samuel Šramatý, Ivan Matta, Kristián Rezničák a dva góly pridal Samuel Karšay.

Nemci boli v prvej tretine strelecky aktívnejší. Slovákov podržal brankár Samuel Hrenák a zaslúžil sa o priebežné skóre 1:1. Druhá tretina už patrila zverencom trénera Martina Dendisa. Súpera prestrieľali 13:6, strelili štyri góly, predovšetkým v útočnej fáze boli dominantní. Využili ďalšie dve presilovky a v tretej tretine skórovali v početnej prevahe už štvrtýkrát v zápase.

Hrali ako bojovníci

„Sme radi, že sme našli cestu k víťazstvu a zvládli tento zápas. Chválime chalanov, hrali ako bojovníci. Dávali do hry veci, ktoré sme trénovali. Dali sme štyri góly z presilových hier, dva góly v hre piatich proti piatim. V ťažkých časoch v tretej tretine sme zablokovali veľa striel. Výborný výkon podal brankár Samo Hrenák,“ zhodnotil tréner Martin Dendis na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Ešte Nóri a Lotyši

V piatok od 17.00 h čakajú na mladých Slovákov Nóri a v sobotu po 15.00 h Lotyši. Dzurillov turnaj je posledná akcia pred aprílovým svetovým šampionátom, ktorý sa bude konať v Bratislave a Trenčíne. Do jeho začiatku absolvujú Slováci ešte sériu prípravných zápasov.

Či je to domáci turnaj alebo zahraničný, nikdy nemeníme to, ako pristúpime k zápasom. Hráme s mentalitou bojovníka a veríme, že môžeme zdolať každého súpera, keď budeme držať pri sebe. Vždy sa chceme zlepšovať, budovať identitu tímu a vyhrať nasledujúci zápas,“ uviedol Dendis.

