Mladí Slováci strelili Nemcom šesť gólov. Podržal ich aj brankár Hrenák

V úvodnom vystúpení na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch osemnásťroční Slováci zdolali Nemcov 6:2 (1:1, 4:1, 1:0) aj vďaka skvelej druhej tretine, v ktorej nadelili súperovi štyri góly.
O slovenské presné zásahy sa postarali Maxim Šimko, Samuel Šramatý, Ivan Matta, Kristián Rezničák a dva góly pridal Samuel Karšay.
Nemci boli v prvej tretine strelecky aktívnejší. Slovákov podržal brankár Samuel Hrenák a zaslúžil sa o priebežné skóre 1:1. Druhá tretina už patrila zverencom trénera Martina Dendisa. Súpera prestrieľali 13:6, strelili štyri góly, predovšetkým v útočnej fáze boli dominantní. Využili ďalšie dve presilovky a v tretej tretine skórovali v početnej prevahe už štvrtýkrát v zápase.
Hrali ako bojovníci
„Sme radi, že sme našli cestu k víťazstvu a zvládli tento zápas. Chválime chalanov, hrali ako bojovníci. Dávali do hry veci, ktoré sme trénovali. Dali sme štyri góly z presilových hier, dva góly v hre piatich proti piatim. V ťažkých časoch v tretej tretine sme zablokovali veľa striel. Výborný výkon podal brankár Samo Hrenák,“ zhodnotil tréner Martin Dendis na oficiálnom webe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Ešte Nóri a Lotyši
V piatok od 17.00 h čakajú na mladých Slovákov Nóri a v sobotu po 15.00 h Lotyši. Dzurillov turnaj je posledná akcia pred aprílovým svetovým šampionátom, ktorý sa bude konať v Bratislave a Trenčíne. Do jeho začiatku absolvujú Slováci ešte sériu prípravných zápasov.
„Či je to domáci turnaj alebo zahraničný, nikdy nemeníme to, ako pristúpime k zápasom. Hráme s mentalitou bojovníka a veríme, že môžeme zdolať každého súpera, keď budeme držať pri sebe. Vždy sa chceme zlepšovať, budovať identitu tímu a vyhrať nasledujúci zápas,“ uviedol Dendis.