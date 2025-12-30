Osemnásťroční Slováci vyhrali v Zuchwile zo štyroch zápasov iba jeden

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov dosiahli na tradičnom koncoročnom Turnaji piatich krajín vo švajčiarskom Zuchwile iba jedno víťazstvo.
Čechov zdolali 2:1, ale prehrali s domácimi Švajčiarmi 3:4 po nájazdoch, s Fínmi 1:6 a na záver s Nemcami 3:5. Po dva slovenské góly strelili Maxim Šimko a Samuel Karšay. Šimko premenil aj svoj nájazd v zápase proti Švajčiarom.
Zlý začiatok
Posledný zápas proti Nemcom mladí Slováci nezačali dobre. V prvej tretine inkasovali trikrát a ich jediný gól strelil Karšay. Prostredné dejstvo prinieslo vyrovnanejší priebeh.
V jeho úvode pridal druhý gól v stretnutí Luis Becker, o niekoľko minút neskôr odpovedal Tomáš Šromovský. Karšay sa na začiatku tretej tretiny postaral o kontaktný gól, no hra bez brankára Slovákom nevyšla. Gólom do prázdnej bránky spečatil triumf Nemecka Liron Pellizzari.
Tréner je vďačný
„V prvej tretine sme nehrali ideálne, v prostrednej dvadsaťminútovke sme sa vrátili k našej hre, zatlačili sme súpera. Nemci boli vysoko efektívni, v závere sme skúsili ešte hru bez brankára, ale protivník spečatil triumf gólom do prázdnej bránky. Celkovo by som chcel chalanom poďakovať za skvelý turnaj, bol plný dobrých momentov. Hráči ukázali víťaznú mentalitu, keď zdolali Čechov. Zároveň sú tu veci, na ktorých sa dá pracovať. Taktiež som každému z nich vďačný za reprezentáciu Slovenska. Ideme sa ďalej zlepšovať,“ zhodnotil tréner SR do 18 rokov Martin Dendis na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja, Hockey Slovakia.
Fíni bez prehry
Pred posledným hracím dňom v Zuchwile sú na čele tabuľky Fíni, ktorí vyhrali všetky tri svoje zápasy. Slovákov zdolali 6:1, Nemcom 5:0 a so Švajčiarmi si poradili 4:2. Na záver si ešte zahrajú proti Čechom a Švajčiari proti Nemcom.