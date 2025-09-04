Známy futbalový brankár bol na prahu prestupu, no detail v zmluve mu nesedel. Odskočil si na kávu a už sa nevrátil - FOTO

Ikonický mexický brankár Guillermo Ochoa bol na prahu prestupu do druhej španielsky ligy, no napokon z toho nič nebolo.
V deň uzávierky prestupového okna bol v klube Burgos CF. Úspešne zvládol lekársku prehliadku a dohodol sa na väčšine detailov v zmluve.
Potom však Ochoa povedal, že jeden bod je potrebné zmeniť, a potom si odskočil na kávu. Od toho času nebral telefóny a ani neodpovedal na správy, píše web dailymail.co.uk.
Futbal: Slovensko - Nemecko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO
Klub tak musel nájsť náhradu a to sa im podarilo s Jesúsom Ruizom, ktorý bude hájiť gólmansky post. Toho podpísali len hodinu pred koncom prestupového obdobia.
Chceli však Ochou, ktorí by mohol priniesť viac divákov, ale možno aj sponzorov. Na sociálnych sieťach má Mexičan množstvo sledovateľov.
Mexičan však vycúval, a tak sa stal voľným hráčom.
Ochoa sa predstavil na piatich majstrovstvách sveta a šesťkrát vyhral s národným tímom Gold Cup. Za reprezentáciu si zachytal v 151 stretnutiach.
Známy je skvelými zákrokmi, ktoré sú zapísané v pamätiach futbalových fanúšikov, kučeravými vlasmi a čelenkou.
Údajne by sa chce zúčastniť budúcoročných majstrovstiev sveta a pripísať si tam už šiesty štart a o túto poctu by sa mohol deliť s Lionelom Messi a Cristianom Ronaldom.