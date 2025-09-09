Nie každý pozná celý príbeh môjho prestupu do Liverpoolu, upozornil švédsky topkanonier Isak

Švédsky futbalový útočník Alexander Isak, ktorý nedávno prestúpil v Premier League z Newcastlu United do FC Liverpool za rekordnú sumu 125 miliónov libier, uviedol, že nie každý pozná celý príbeh jeho prestupu.
Newcastle United začína novú éru - po Isakovi. Klub plánuje rozumne využiť peniaze z najdrahšieho prestupu
Švéd od prestupu absolvoval v pondelok prvé minúty na hracej ploche, bol to jeho prvý súťažný štart v tejto sezóne. Vo farbách reprezentácie Švédska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta odohral na pôde Kosova záverečných dvadsať minút a ani on neodvrátil prehru Švédov 0:2.
„Nie každý má úplný obraz, ale to je téma na iný deň. Nemôžem kontrolovať všetko, čo sa hovorí alebo píše, ale som šťastný, že som sa stal hráčom Liverpoolu,“ povedal Isak švédskym médiám.
Liverpool zlomí prestupový rekord Premier League. Isak prichádza za 125 miliónov libier - FOTO
Isak v pondelok nahradil na ihrisku Anthonyho Elangu z Newcastlu a mal tri strely, z toho dve na bránku. Dostal tiež žltú kartu za stret s Fidanom Alitim z Kosova.
„Je skvelé, že všetko bolo vyriešené pred zrazom a mohol som sa opäť sústrediť na futbal,“ dodal.
Taliansko si koledovalo o blamáž, Kosovo v kvalifikácii MS 2026 šokovalo favorizované Švédsko
Isak odmietol hrať v prípravných zápasoch Newcastlu a na začiatku sezóny nebol v zostave United. V piatok bol len na lavičke počas duelu Švédsko – Slovinsko (2:2), pričom mal za sebou len tri tréningy s tímom, uviedol tréner Jon Dahl Tomasson.
V kvalifikačnej B-skupine je na čele tabuľky Švajčiarsko pred Kosovom a Švédskom.