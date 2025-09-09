Nie každý pozná celý príbeh môjho prestupu do Liverpoolu, upozornil švédsky topkanonier Isak

Švédsky útočník Alexander Isak si v pondelok pripísal prvý súťažný štart v tejto sezóne. Neodvrátil však prehru Švédov v Kosove.
Peter Mráz
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Alexander Isak
Švédsky futbalový útočník Alexander Isak počas tréningu reprezentácie Švédska v septembri 2025. Foto: Jonas Ekstroemer/TT News Agency via AP
Švédsko Futbal Futbal z lokality Švédsko

Švédsky futbalový útočník Alexander Isak, ktorý nedávno prestúpil v Premier League z Newcastlu United do FC Liverpool za rekordnú sumu 125 miliónov libier, uviedol, že nie každý pozná celý príbeh jeho prestupu.

Švéd od prestupu absolvoval v pondelok prvé minúty na hracej ploche, bol to jeho prvý súťažný štart v tejto sezóne. Vo farbách reprezentácie Švédska v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta odohral na pôde Kosova záverečných dvadsať minút a ani on neodvrátil prehru Švédov 0:2.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Nie každý má úplný obraz, ale to je téma na iný deň. Nemôžem kontrolovať všetko, čo sa hovorí alebo píše, ale som šťastný, že som sa stal hráčom Liverpoolu,“ povedal Isak švédskym médiám.

Isak v pondelok nahradil na ihrisku Anthonyho Elangu z Newcastlu a mal tri strely, z toho dve na bránku. Dostal tiež žltú kartu za stret s Fidanom Alitim z Kosova.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Je skvelé, že všetko bolo vyriešené pred zrazom a mohol som sa opäť sústrediť na futbal,“ dodal.

Isak odmietol hrať v prípravných zápasoch Newcastlu a na začiatku sezóny nebol v zostave United. V piatok bol len na lavičke počas duelu Švédsko – Slovinsko (2:2), pričom mal za sebou len tri tréningy s tímom, uviedol tréner Jon Dahl Tomasson.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V kvalifikačnej B-skupine je na čele tabuľky Švajčiarsko pred Kosovom a Švédskom.

Viac k osobe: Alexander Isak
Firmy a inštitúcie: FC LiverpoolNewcastle United
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026 Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk