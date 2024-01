Mladé Slovenky držali s Američankami dve tretiny krok, nakoniec im na MS v hokeji do 18 rokov hladko podľahli

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov vstúpili do majstrovstiev sveta vo švajčiarskom Zugu očakávanou prehrou s rovesníčkami z USA 7:1.

Mladé Slovenky však statočne bojovali, po prvej tretine nad favoritkami viedli 1:0 a po druhej bol stav nerozhodný 1:1. O všetko rozhodla tretia dvadsaťminútovka, v ktorej slovenské hráčka inkasovali šesť gólov.

Štyri góly za tri minúty

Počas celého duelu mali americké hráčky hernú aj strelecké prevahu. Skóre stretnutia otvorila už v 6. minúte Alica Juríková, ktorá skórovala v oslabení po prihrávke Nikoly Komlosovej.

V druhej časti Američanky vyrovnali v 29. minúte a zlomový potom bol začiatok tretej časti. Počas troch minút americké hokejistky strelili štyri góly, počas prvej desaťminútovky dosiahli až šesť presných zásahov.

„Mali sme rozprávkový vstup do zápasu. Alica Juríková skórovala v oslabení a strelila premiérový gól v reprezentácii. Následne sme hrali dobre v defenzíve. Američanky síce vyprodukovali veľa striel, ale nevytvárali si mnoho vyložených príležitostí. Naša brankárka Lívia Debnárová taktiež zachytala veľmi dobre, čím nás držala v hre až do začiatku tretej tretiny. V druhej tretine sme však v niektorých momentoch nestíhali, z čoho vyplynuli fauly a narušilo nám to aj koncept striedaní či tempo hry. To nás napokon dobehlo v tretej tretine,“ komentovala nedeľňajší zápas trénerka Gabriela Sabolová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Na slovenskú bránku smerovalo počas celého stretnutia 63 striel, Američanky čelili dovedna desiatim strelám. V celom súboji hrali Slovenku jedinú presilovku a na trestnú lavicu putovali až sedemkrát, no inkasovali iba jeden gól vo vlastnom oslabení.

Ďalšími súperkami budú Švédky

„O vstupe do záverečného dejstva sme mali presne opačné predstavy. Chceli sme sa dostať späť do tempa, točiť štyri formácie, aby sme stíhali súperkám. Hneď v prvom striedaní sme inkasovali a potom Američankám napadal jeden gól za druhým,“ pokračovala Sabolová.

Už v pondelok na slovenské hokejistky čaká duel proti hráčkam zo Švédska, v základnej B-skupine ich čaká aj duel so Švajčiarkami.

„Zajtra nás čakajú Švédky, s ktorými sme v tejto sezóne hrali už dvakrát. Vieme, že sú rýchle, silné s pukom na hokejkách aj v osobných súbojoch. Preto budeme musieť v prvom rade poctivo plniť defenzívne činnosti. V útoku potrebujeme hrať jednoducho, neváhať so streľbou a tlačiť sa do zakončenia za gólom,“ dodala hlavná trénerka.