Mladé Košičanky zvládli kvalitne obsadený domáci turnaj a postúpili do Pécsu

Nedávny medzinárodný basketbalový turnaj MEL/BasketGirls hráčok do 14 rokov v Košiciach opäť potvrdil, že dievčatá z tímu Young Angels sa nestratia ani v kvalitnej zahraničnej konkurencii.

Počas štyroch dní o postup na finálový turnaj do maďarského Pécsu bojovalo desať družstiev rozdelených do dvoch skupín. Z A-skupiny postúpili do ďalších bojov družstvá z Hradca Králové, Šoprone a Ružomberka, v B-skupine si pokračovanie v turnaji vybojovali basketbalistky z Miškolcu, Pécsu a aj spomínané domáce hráčky Young Angels.

Postup na turnaj najlepších tímov do maďarského Pécsu potešil šéfa žlto-modrej organizácie Daniela Jenrichovského.

„Tomuto družstvu sa nemohlo stať nič lepšie. Dievčatá narazili na európsku realitu a videli, na čom ešte musia pracovať. O motiváciu majú postarané a verím, že v Pécsi sa predvedú v ešte lepšom svetle,“ povedal generálny manažér Young Angels a doplnil: „Z pohľadu organizácie to bol asi náš najťažší turnaj. Doposiaľ sme tu mali maximálne šesť až sedem cudzích družstiev a maximálne 16 zápasov. Teraz tu bolo desať tímov a odohrali 25 zápasov. Všetky družstvá odchádzali z Košíc spokojné s organizáciou i úrovňou a to je pre nás najkrajšia odmena.“

Radosť z dosiahnutého výsledku i postupu do ďalšej fázy netajil ani predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SEPS Martin Magáth.

„S veľkou radosťou sledujeme úspechy mladých basketbalistiek z Young Angels, ktoré napredujú aj na medzinárodnej úrovni. Postup na turnaj v Pécsi nie je len odmenou za ich tvrdú prácu a vytrvalosť, ale aj dôkazom, že naša podpora mládežníckeho športu má zmysel a prináša výsledky. Veríme, že skúsenosti získané na takýchto turnajoch posúvajú ich výkony ešte ďalej,“ uviedol.