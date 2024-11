Levice síce nepostúpili, ale v tureckej Burse dosiahli mimoriadne cenný triumf (foto+video)

Veľké víťazstvo v konečnom dôsledku s trpkou príchuťou. Takto možno opísať stredajšie vystúpenie hráčov tímu Patrioti Levice v Európskom pohári basketbalistov na palubovke tureckého tímu Bursaspor Basketbol 101:97.

Levičania vo svojom záverečnom súboji B-skupiny uspeli a v tabuľke skončili na druhej pozícií, do ďalšej fázy však nepostúpili. Do nej sa dostali víťazi desiatich skupín aj šesť tímov z druhých priečok, úradujúci slovenský šampión však skončil prvý „pod čiarou“. Leviciam v konečnom účtovaní chýbalo na postup o 20 bodov lepšie skóre.

Pocity nedokázal opísať

Basketbalisti Levíc doma podľahli Burspasporu o 15 bodov, u súpera teda neboli favorit. Začiatok stredajšieho stretnutia nemali vydarený.

„Keby niekto povedal, keď sme na začiatku zápasu prehrávali 0:11, že tento zápas ideme vyhrať a zvládneme to tak, ako sme zvládli, tak by som neveril,“ povedal tréner Michal Madzin v prenose STVR Šport a pokračoval: „Prvé pocity po zápase ani neviem opísať. Zvládli sme to na takom ihrisku, kde je ťažké vyhrať hocikomu. Som hrdý na to, čo sme v Burse dosiahli.“

Veľmi hrdý na tím

Vyzdvihol tiež celý tím za to, ako stále veril, že môže dosiahnuť úspech. „Šli sme za tým napriek ťažkému začiatku. Je to super a som veľmi šťastný,“ pokračoval v emotívnej výpovedi.

V tom čase ešte nevedel, že jeho zverencom to na postup stačiť nebude. „Kiež by nám to vyšlo, bola by to pecka. Dúfajme, že nám teraz bude priať aj šťastie. V každom prípade budeme veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli,“ dodal.

Búrlivé prostredie

Kapitán tímu David Abrhám prispel k cennému triumfu nad silným súperom šestnástimi bodmi.

„Všetci sú vo veľkej eufórii. To, čo sme dokázali, je ďalší veľký úspech pre slovenský basketbal. Možno sme mali aj trochu šťastie, že dnes sme mali svoj deň a strely nám padali. Sme veľmi radi, na tom aj celá naša hra stojí a padá. Prostredie v Turecku bolo búrlivé, možno aj rozhodcovia sa snažili to tak trochu pískať, aby fanúšikov nejako veľmi nerozhnevali. Bolo tam veľa fyzickej hry, ktorú pustili. Zvládli sme to však a sme veľmi radi,“ poznamenal.

Niečo obrovské pre slovenský basketbal

Generálny manažér klubu Ladislav Garaj zaradil triumf v Turecku ešte vyššie ako ten domáci nad španielskou Zaragozou.

„Obom tímom šlo o veľa. Plná hala, veľké emócie, obrovský tlak na súpera aj na rozhodcov. Je neskutočné, čo sme dosiahli. Je to vrchol pre basketbal v Leviciach. Keď nepostúpime, je to smola pri žrebe. Bude to aj nešťastie pre nás. Ale dnešné víťazstvo je extrémne veľké. Pre slovenský basketbal je to niečo obrovské. Vyhrať v Turecku proti takému tímu a na ich palubovke, to je fakt neuveriteľné. Veľmi sa teším a gratulujem celému klubu. Družstvo dalo zo seba všetky sily a ukázalo, že aj na Slovensku vieme hrať basketbal,“ uviedol.