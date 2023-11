Mladá žena vydierala priateľovho otca, následne svojho priateľa fyzicky napadla

Žena z rožňavského okresu sa vyhrážala otcovi svojho priateľa a požadovala od neho veľkú sumu peňazí. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, 25-ročná žena kontaktovala partnerovho otca prostredníctvom jednej zo sociálnych sietí.

Vydieranie skrz priateľa

Hrozila mu, že ak jej ihneď nepošle všetky peniaze zo svojho účtu na číslo účtu, ktoré mu uviedla, tak jeho syna, s ktorým v tej chvíli bola, rozštvrtí, zabije, dobodá a rozpíli motorovou pílou. Od priateľovho otca požadovala vysokú finančnú čiastku.

„Počas toho však žena svojho priateľa nakoniec aj skutočne fyzicky napadla do oblasti tváre, potom sa mu začala vyhrážať fyzickou likvidáciou a hrozila mu nožom, pričom sa jej podarilo zasiahnuť poškodeného muža v oblasti ramena a oblasti ruky, a spôsobila mu viaceré rezné rany,“ uviedla polícia.

Vznesené obvinenie

Podľa predbežnej lekárskej správy by si zranenia, ktoré muž utrpel, mali vyžiadať predpokladanú dobu liečenia a práceneschopnosti do siedmich dní. Rožňavský vyšetrovateľ na základe získaných dôkazov ženu obvinil zo zločinu vydierania a prečinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu, a to v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania.

„Obvinenej žene hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na dva až 6 rokov. Rožňavský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej ženy do vyšetrovacej väzby,“ uzavrela polícia.