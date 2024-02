Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková finišuje s prípravami na súťaž Miss World, pocestuje so 75 kilovou garderóbou (foto)

Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková o pár dní vycestuje na prestížnu svetovú súťaž Miss World. Po dvoch rokoch odmlky sa súťaž uskutoční v Ázii v indickom Novom Dillí. O svetovej víťazke sa rozhodne už 9. marca.

Predvedie národný kroj aj tanec

Sophia finišuje s prípravami na súťaž, pričom jednou z disciplín bude aj predvedenie slovenského národného kroja a tiež tanca. Ľudový tanec z Podpoľania pre súťažnú disciplínu Dances of the World sa učila v Očovej, kde ju zasvätili do tanca manželia Monika a Pavol Holíkovci.

Dievčenský kroj s prekrásnymi výšivkami z Očovej, staršiu verziu zo začiatku 20. storočia, zapožičala Iveta Smileková z Detvianskeho ľudového umenia. Sophia pocestuje aj s veľkou garderóbou, ktorá váži 75 kíl. Informovala o tom PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.

Stretnutie s indickou veľvyslankyňou

Organizátori Miss Slovensko spresnili, že 71. ročník súťaže sa bude konať v Indii, a preto nechýbajú ani dôsledné prípravy na zvládnutie choreografií a tancov pochádzajúcich z tejto orientálnej krajiny. S lektorkou Denise Charbó z Bhumika Dance School absolvovala Sophia aj hodinu klasického indického tanca.

„Prípravy na cestu znamenali aj absolvovanie stretnutia s veľvyslankyňou Indickej republiky v Slovenskej Republike, s Jej Excelenciou Apoorvou Srivastavovou. Stretnutie sa konalo v neformálnej atmosfére. Sophia odovzdala darček symbolizujúci jej rodné mesto – reprezentatívnu obrazovú publikáciu o Banskej Štiavnici. J.E. pani Apoorva Srivastava darovala Sophii nádhernú indickú šatku, ktorou vyjadrila priateľstvo medzi našimi krajinami,“ informovala Paprancová a doplnila, že pri rozhovore sa dotkli aj témy tradícií a vnímania súťaže krásy v Indii.

Víťazka Miss Slovensko 2021 Sophia Hrivňáková s veľvyslankyňou Indickej republiky Apoorvou Srivastavovou. Foto: www.facebook.com

Obrovská garderóba

Veľvyslankyňa súčasne popriala Sophii veľa úspechov a spoločne sa dohodli, že sa opäť stretnú. Sophia na súťaž do Indie pocestuje aj s obrovskou 75 kilovou garderóbou. Exkluzívnu finálovú róbu pre festival krásy v Indii navrhla návrhárka Viera Futáková.

Návrhárka Jana Jurčenko zase na mieru vytvorila róbu do unikátnej Best Designer Award, ktorá bude spojená so súťažou Fashion Top Model. Sophia so sebou prinesie aj modely ďalších slovenských návrhárov akými sú Jana Kuriláková – Kura Collection, Zuzana Haková, Michael Kováčik, a tiež modely zo svadobného salónu WEM, obuv od Steve Madden Slovakia a šperky Loretta. Sophia bude mať aj vyšívaný dievčenský kroj z Očovej.

Dar určený na charitatívne účely

Súčasne so sebou ponesie aj dar, ktorý je určený pre charitatívne účely, a to vyrobený šperk z dielne slovenského zlatníctva Loretta. Ide o exkluzívnu brošňu, ktorá má prezentovať Slovensko, jeho tradície a unikátnosť slovenskej kultúry. Šperk vyrobil a venoval zlatník a dizajnér Martin Smolka.

Brošňa vyrobená zo striebra má tvar Slovenska, sú na nej nezábudky, v hornej časti je vyobrazený vrchol Kriváňa ako symbol národnej hrdosti. Prvky brošne sú prepojené, tak ako ľudia na Slovensku. Je to symbolom toho, že štedrosť, chuť pomáhať a dobrota sú v každom z nás. Peniaze, ktoré sa na súťaži Miss World získajú z dražieb špeciálnych darov, poputujú na pomoc deťom.

Filozofia súťaže

Sophia má 24 rokov a pochádza z Banskej Štiavnice. Realizuje sa ako úspešná modelka a profesionálna makeup artistka. Ovláda anglický jazyk a ako jediná Miss Slovensko nosila titul dva roky. Miss World 2023 sa bude konať v ikonickom kongresovom centre Jio World Centre v Bombaji (Mumbai). Je to druhýkrát, čo India usporadúva súťaž.

Filozofia a štýl súťaže je o ženách, ambasádorkách filantropie, charity a dobrovoľníckej činnosti na celom svete. Na súťaži sa zúčastnia delegátky z takmer 120 krajín finále. Korunku 71. víťazke Miss World odovzdá stále úradujúca Karolina Bielawska z Poľska.

Miss World je súčasne najstaršia existujúca medzinárodná súťaž krásy. Založil ju Eric Morley v roku 1951 v Spojenom kráľovstve. Od jeho smrti v roku 2000 je spolupredsedníčkou súťaže vdova po Morleym, Julia Morleyová. Od svojho založenia organizácia Miss World vyzbierala viac ako miliardu libier pre detské charitatívne organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne postihnutým a znevýhodneným deťom.