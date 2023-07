Miroslav Tománek : Neskreslené informácie ako základ správneho rozhodovania sa (rozhovor)

Rýchlosť, presnosť a neomylnosť sú najmä v súčasnosti kľúčovými parametrami pre úspech firiem pôsobiacich v oblasti výroby a logistiky. Ktoré technológie a riešenia sú v dnešnej dobe pre tento segment nevyhnutnosťou a dokážu značne ušetriť čas i peniaze?

Spoločnosť BARTECH SLOVAKIA už takmer 25 rokov poskytuje komplexné riešenia prispôsobené konkrétnym podmienkam a požiadavkám zákazníka v oblasti snímania čiarového kódu, RFID a mobilného zberu dát. Ich ponuku kvalitných služieb využívajú najväčší subdodávatelia do automobiliek a mnoho firiem pôsobiacich v segmente výroby a logistiky. Ktoré technológie a riešenia sú v dnešnej dobe pre tento segment nevyhnutnosťou a dokážu značne ušetriť čas i peniaze? O tom sme sa porozprávali s obchodným riaditeľom BARTECH SLOVAKIA, Miroslavom Tománekom.

1. Predstavte v skratke vašu spoločnosť.

Firma BARTECH SLOVAKIA bola založená v roku 1999 a od počiatku vzniku sa špecializuje na technológie automatickej identifikácie s využitím čiarového kódu a RFID prvkov. Automatická identifikácia má uplatnenie vo všetkých odvetviach, no my sa špecializujeme najmä na oblasti výroby a logistiky. Začínali sme ako predajca zariadení, boli a sme autorizovaným partnerom najväčších svetových výrobcov identifikačnej techniky a SW, ako sú napr. firmy ZEBRA, HONEYWELL, DATALOGIC alebo UNITECH. No napokon sme našim zákazníkom začali ponúkať aj komplexné riešenia vrátane softvéru. Najskôr išlo o prepojenie nami dodávaných zariadení so softvérovými riešeniami tretích strán, dnes však už máme vlastné projektové a vývojové oddelenie. To nám dáva možnosť prispôsobovať sa individuálnym požiadavkám našich zákazníkov a dodávať im riešenia priamo na mieru.

2. Aké produkty a technológie ponúkate a pre koho sú určené?

Technológia automatickej identifikácie ako taká zahŕňa súbor činností, v rámci ktorých využívame rôzne produkty a technológie. Ak chceme na konci akéhokoľvek procesu, výrobného či logistického, identifikovať produkt, musíme sa vrátiť na začiatok. To znamená označiť výrobok, prípadne nejakú logistickú jednotku jednoznačným identifikátorom. Najčastejšie sa používa označovanie klasickou etiketou s popisom výrobku a čiarovým kódom. Tam, kde sa vyžaduje trvalé označenie ako napríklad v AUTOMOTIVE segmente, nastupuje označovanie laserom či mikroúderom. No a netreba zabúdať na RFID technológiu, ktorá ponúka nové možnosti identifikácie v procese výroby a logistiky. Na základe požiadaviek konkrétneho zákazníka odporúčame vhodnú technológiu a samozrejme aj HW vybavenie, prípadne SW riešenie. V dnešných podmienkach prichádza k prelínaniu problematiky výroby a logistiky. Jedno bez druhého nemôže dobre fungovať.

Foto: BARTECH SLOVAKIA

3. V čom sú výnimočné? V čom vynikáte pred konkurenciou?

Väčšinu zariadení, ktoré dodávame, si zákazník dnes už môže kúpiť aj u iných dodávateľov. Čo ale hocikde nekúpite, sú dlhoročné znalosti a skúsenosti, ktorých máme za takmer 25 rokov existencie firmy dostatok. Naši zamestnanci sú pravidelne školení priamo u výrobcov týchto zariadení. Nové modely máme často možnosť testovať pred ich uvedením na trh. Vieme zákazníkom odporučiť najvhodnejšie typy zariadení pre ich potreby, pomôcť s ich nasadením do prevádzky ako aj s monitoringom ich životného cyklu. Naša výnimočnosť spočíva predovšetkým v našej schopnosti dodať zákazníkovi riešenie presne podľa jeho požiadaviek a nasledovne zabezpečiť jeho dlhodobú podporu a kvalitný servis. Spoľahlivosť , orientácia na potreby zákazníka a rýchle dodanie. To je v skratke to, v čom vynikáme.

4. Prečo by mali výrobné podniky využiť inteligentné systémy na zber výrobných dát?

V dnešnom svete rozhodujú informácie. Kto má informácie, vie reagovať. Mnohokrát sa pri konzultáciách u našich zákazníkov stretávame s tým, že informácie sú nejakým spôsobom zaznamenávané. Problém je v tom, že tieto informácie nie sú zdieľané, prípadne sú skreslené ľudským faktorom. Možnosť operátorov editovať rôzne záznamy a tak si ich „prikrášľovať“ veľakrát mení pohľad na priebeh výroby. Chyby sa stávajú aj vtedy, kedy sú tieto informácie zaznamenané na papierovej sprievodke, z ktorej to následne ďalší pracovník prepisuje do nadriadeného ERP systému.

Čerešničkou na torte je to, že tieto informácie sa dostávajú do systému s veľkým oneskorením. Rozhodovanie založené na takýchto informáciách výrazne ovplyvní to, či danú zákazku udržíte, alebo ju posuniete konkurencii. Mať informácie neskreslené a teraz – to je to, o čo tu ide. Samozrejme zberom dát to nekončí. Zozbierané dáta treba analyzovať a urobiť nápravné opatrenia. Neustálym monitoringom procesov dokáže zákazník reagovať na nové požiadavky oveľa rýchlejšie.

5. Ktorý produkt alebo technológiu z vášho portfólia považujete za nevyhnutnosť, bez ktorej sa žiadna alebo teda väčšina úspešných firiem v danom segmente v budúcnosti nezaobíde?

Ak sa na to pozrieme z pohľadu výrobnej firmy, tak určite je v dnešnej dobe nutnosťou zber dát elektronickou formou v reálnom čase. Tieto parametre spĺňa naše riešenie EVOP. Treba si ale uvedomovať súvislosti celého výrobného procesu. Môžete mať kvalitné vstupné suroviny, kvalitný výrobný proces, ktorý máte plne pod kontrolou a toto všetko môže stroskotať na poslednom kroku – na balení a expedícii. Ak výrobok nesprávne zabalíte, prípadne príde k zámene prepraviek na palete, nič iné ako reklamácia vás nečaká. A to sú straty – finančné, ale aj reputačné. Aby sa takýmto situáciám predchádzalo, máme pre našich zákazníkov SW nástroj PACKING CHECK.

V poslednej dobe sa čoraz viac začína riešiť problematika tzv. reverznej logistiky. V prípade výrobnej firmy to môže vyzerať takto: V špeciálnych plastových prepravkách sú dopravované komponenty pre výrobu finálneho produktu od niekoľkých dodávateľov. Prázdne prepravky treba vrátiť dodávateľovi na opätovné naplnenie. Dozor nad celým procesom zabezpečuje riešenie RETURN CHECK. A práve v takýchto prípadoch, kedy sa bavíme o jednorazovom náklade na evidenciu vratných obalov, naberá na popularite využívanie bezkontaktnej RFID technológie.

Foto: BARTECH SLOVAKIA

6. Aký najväčší úspech dosiahla vaša spoločnosť?

Neviem, či sa dá definovať „najväčší“ úspech. Vždy nás poteší, ak dokážeme zákazníkovi splniť jeho požiadavku. S radosťou môžem konštatovať, že v drvivej väčšine to nikdy u zákazníka neskončilo realizáciou jedného projektu, ale pokračujeme ďalšími projektmi. To je určite úspech. Ak dokážeme zákazníkom ponúknuť riešenie, ktoré sa ako prvé realizuje na Slovensku a následne ho preberie materská firma sídliaca v zahraničí, je to takisto úspech. Pamätám si zákazníka, ktorý na začiatku našej spolupráce požadoval vyriešiť iba jednu požiadavku na konci výrobnej linky. Na mieste, kde sa výrobok zabalí a odchádza. A pretože bol s naším riešením spokojný, napokon sme pokryli celý výrobný proces a postupne sme sa stali ich strategickým dodávateľom hardvérového aj softvérového vybavenia pre oblasť automatickej identifikácie. Ak sa nad tým zamyslím, tak najväčším úspechom je asi to, že nás zákazníci odporúčajú ďalej.

7. Čo je vašou najväčšou víziou do budúcna? Čo chcete, ako firma dokázať, dosiahnuť?

Chceme byť pre našich zákazníkov partnerom, na ktorého sa môže spoľahnúť. Nie len dodávateľom HW, ale partnerom, ktorý načúva jeho požiadavkám a vie mu tieto požiadavky naplniť. Partnerom, ktorý sleduje najnovšie trendy a následne ich dokáže implementovať u svojich zákazníkov. Partnerom, ktorý mu garantuje dlhodobú spoluprácu na profesionálnej úrovni.

8. Čo je vašim životným krédom nielen v pracovnom živote ale aj v súkromí?

Správaj sa tak, aby si sa zajtra nebál stretnúť sám seba.

