Ministrom obrany USA má byť spolumoderátor Fox News Channel Pete Hegseth

Donald Trump začína obsadzovať kľúčové posty vo svojej druhej administratíve, pričom zatiaľ kladie dôraz na pomocníkov a spojencov, ktorí boli jeho najsilnejšími podporovateľmi počas predvolebnej kampane. Agentúra The Associated Press prináša pohľad na to, koho si zatiaľ vybral.

Pete Hegseth, minister obrany

Hegseth (44) je spolumoderátorom relácie Fox News Channel „Fox & Friends Weekend“ a do tejto televíznej siete prispieva od roku 2014. V nej si vybudoval priateľstvo s Trumpom, ktorý sa v šou pravidelne objavuje. Hegsethovi chýbajú skúsenosti z oblasti armády a národnej bezpečnosti.

Ak ho Senát vo funkcii ministra obrany potvrdí, prevezme tento post počas série globálnych kríz, od ruskej vojny na Ukrajine a konfliktu medzi Izraelom, Hamasom a Hizballáhom až po stupňujúce sa obavy z rastúceho spojenectva medzi Ruskom a Severnou Kóreou.

Kristi Noemová, ministerka pre domácu bezpečnosť

Rezort, ktorý by mala prevziať guvernérka Južnej Dakoty, je kľúčový pre tvrdú imigračnú agendu Donalda Trumpa. Blízkosť oboch politikov ukázala pandémia COVID-19, počas ktorej Noemová v Južnej Dakote nenariadila obmedzenia, aké prijali iné štáty, a namiesto toho vyhlásila svoj štát za „otvorený pre podnikanie“.

Pri pamätníku amerických prezidentov Mount Rushmore v Južnej Dakote Trump v júli 2020 usporiadal ohňostroj. Išlo o jedno z prvých veľkých zhromaždení počas pandémie.

John Ratcliffe, riaditeľ CIA

Za riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby si Trump vybral Johna Ratcliffa, bývalého texaského kongresmana, ktorý pôsobil ako riaditeľ Národnej spravodajskej služby počas jeho prvej administratívy.

Susie Wilesová, personálna riaditeľka Bieleho domu

Wilesová (67) bol hlavnou poradkyňou Trumpovej prezidentskej kampane a jej de facto manažérom. Wilesová pomohla Ronovi DeSantisovi vyhrať v jeho prvom súboji o post guvernéra Floridy. O šesť rokov neskôr pomohla Trumpovi zvíťaziť v republikánskych primárkach nad DeSantisom.

Tom Homan, šéf pre hranice

Homana (62) Trump poveruje vykonaním najväčšej deportačnej operácie v histórii krajiny. Homan slúžil v prvej Trumpovej administratíve ako Riaditeľ imigračného a colného úradu. Všeobecne sa očakávalo, že mu Trump ponúkne pozíciu súvisiacu s hranicami.

Lee Zeldin, šéf Agentúry na ochranu životného prostredia

Bývalý člen Snemovne reprezentantov USA za štát New York Lee Zeldin (44), pravdepodobne nemá žiadne skúsenosti s otázkami životného prostredia, ale je Trumpovým dlhoročným podporovateľom.

Trump vo vyhlásení uviedol, že Zeldin „zabezpečí spravodlivé a rýchle deregulačné rozhodnutia, ktoré budú prijaté tak, aby uvoľnili silu amerických podnikov, pričom zároveň zachová najvyššie environmentálne štandardy vrátane najčistejšieho vzduchu a vody na planéte.“