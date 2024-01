Ministri Taraba a Šutaj Eštok sa dohodli na užšej spolupráci v odhaľovaní enviromentálnej kriminality

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok predstavili na pôde envirorezortu tri základné oblasti užšej spolupráce pri odhaľovaní enviromentálnej kriminality.

Zrýchlenie práce enviropolície a s tým súvisiace šetrenie verejných zdrojov, efektívnejšie postupy pri odhaľovaní environmentálnych záťaží, nastavenie krízového manažmentu pri eliminácii medveďov aj za pomoci enviropolície.

Enviropolícia a inšpekcia

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok otvoril na stretnutí otázku fungovania špecializovaného útvaru polície pre odhaľovanie environmentálnej kriminality – tzv. enviropolície.

„Zrozumiteľným a jasným definovaním kompetencií urýchlime procesy odhaľovania, dokumentovania alebo vyšetrovania environmentálnej kriminality v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, ochrany prírody či neoprávneného nakladania s odpadmi,“ objasnil Taraba.

Slovenskí enviropolicajti sa začnú primárne viac venovať tzv. veľkej kriminalite. Nižšiu environmentálnu kriminalitu budú riešiť inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

„Hovorili sme aj o okresných úradoch, ktoré spadajú do kompetencie Ministerstva vnútra SR. Často sú to práve okresné úrady, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v rozhodovacom procese. Často sa stretávame s alibizmom úradníkov, že sa niektoré veci nedajú urobiť. My sme sa dnes s pánom podpredsedom vlády dohodli, že vždy budeme tlačiť na to, aby úradníci hľadali možnosti, ako sa veci dajú urobiť, zatiaľ čo my sa budeme snažiť meniť zákony alebo nariadenia vlády, ktoré nie sú najrozumnejšie postavené,“ konštatoval minister vnútra Šutaj Eštok.

Environmentálne záťaže

Dlhodobo neriešeným problémom Slovenska sú aj staré environmentálne záťaže, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú nielen kvalitu životného prostredia, ale aj zdravie ľudí na Slovensku. Ich odstraňovaniu v minulosti bránili rôzne technické a legislatívne prekážky.

Koncom decembra 2023 schválil parlament dôležitú novelu zákona o environmentálnych záťažiach, vďaka ktorej sa odstránia problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a ktoré doteraz prakticky znemožňovali reálnu sanáciu environmentálnych záťaží.

Envirorezort v súčasnosti pripravuje ďalšiu legislatívnu zmenu, zameranú na vyvlastňovanie environmentálnych záťaží.

„Jej cieľom bude predovšetkým predísť rôznym špekulatívnym prevodom pozemkov, ktoré by znemožnili sanáciu envirozáťaží,“ dodal na záver Taraba.