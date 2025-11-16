Ministri súčasnej vlády evidentne prihrávajú verejné zdroje svojim ľuďom, tvrdí Mesterová

Dotačná kauza odchádzajúceho vicepremiéra pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca je tretím tendrom koaličnej strany Hlas-SD, ktorý je pochybný. Skonštatovala to v diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (Progresívne Slovensko) na záchrankový tender a IT tender.
Trestné oznámenie vo veci Kmecových dotácii
Doplnila, že problémom súčasnej vlády je, že jej ministri a nominanti evidentne „prihrávajú“ verejné zdroje svojim ľuďom. „Pokračujeme ďalej v systéme vlastných ľudí,“ vyhlásila Mesterová. Ako ďalej povedala, vo veci Kmecových dotácii progresívci podali aj trestné oznámene.
Šutaj Eštok dodnes nechápe premiérov postup v prípade vicepremiéra Kmeca, rovnako by mal konať aj pri Rážovi
„A túto kauzu dohráme do konca,“ skonštatovala poslankyňa s tým, že odchod Kmeca nestačí. Odísť by podľa nej mali aj minister dopravyJozef Ráž, minister životného prostrediaTomáš Taraba, minister obranyRobert Kaliňák, minister zdravotníctvaKamil Šaško a mnohí ďalší.
Prijme Pellegrini Kmecovu demisiu?
Podľa europoslanca Erika Kaliňáka (Smer-SD) Kmec zlyhal najmä komunikačne, keď pochybnosti o dotáciách vysvetľovala „opustená“ štátna tajomníčka.
Podpredseda vlády Peter Kmec doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu
„Boli tam nejaké pochybnosti, niečo bolo vysvetlené, ale takto sa to nemá robiť,“ uviedol Kaliňák. Doplnil, že predpokladá, že prezidentPeter Pellegrini prijme Kmecovu demisiu.