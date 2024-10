Ministerstvo obrany nedokáže využiť viac ako pol miliardy eur z rozpočtu, koalícia sa podľa Sklenára už nemôže vyhovárať na bývalé vlády

Ministerstvo obrany (MO) SR nedokáže využiť viac ako pol miliardy eur z rozpočtu na 2024. Na svojej sociálnej sieti na to upozornil bývalý minister obrany Martin Sklenár.

Koalícia sa podľa neho už nemôže vyhovárať na predchádzajúce vlády, že znížili obranyschopnosť SR. Podľa bývalého ministra tak ako v rokoch 2009 – 2018, aj teraz nesie zodpovednosť za stav obranyschopnosti súčasná vládna koalícia.

Nevyčerpané milióny

Ako Sklenár vysvetlil, spomenuté peniaze mali ísť na nákup a opravu techniky a infraštruktúry, no teraz sú preč.

„330 miliónov eur ostáva v roku 2024 nevyčerpaných len na modernizáciu. Za to mohlo MO SR napríklad už tento rok splatiť takmer celú cenu vrtuľníkov Viper. Na prevádzke zostane nevyužitých 178 miliónov eur. Personálne výdavky sú povinnou položkou, takže je pravdepodobné, že sa nebude realizovať plánovaná údržba a oprava infraštruktúry a techniky Ozbrojených síl SR,“ uviedol Sklenár a pokračoval, že klesajúci trend skutočných výdavkov na obranu je znepokojujúci.

Ministerstvo rozpočet nedokáže minúť

Ako pripomenul, rozpočtované sú do roku 2027 na úrovni dvoch percent HDP. Podľa Sklenára je však zjavné, že ministerstvo tento rozpočet za súčasného stavu nedokáže minúť.

„A pritom by bolo treba na obranu viac ako dve percentá HDP. V roku 2020 Slovensko na obranu vynaložilo 1,98 percenta HDP, v roku 2021 1,77 percenta a v roku 2022 1,82 percenta HDP. V roku 2023 sa aj napriek zmene vlády výdavky udržali na 1,79 percenta HDP. V roku 2024 MO SR očakáva 1,61 percent HDP,“ upozornil Sklenár s tým, že je to žalostne málo.

„Naši susedia vedia, že investovanie do obrany sme si nevybrali, ale je to nevyhnutnosť, kvôli agresii Ruska proti Ukrajine. My zaostávame ešte viac ako doteraz,“ dodal Sklenár.

Porovnanie s inými krajinami

Pre porovnanie bývalý šéf rezortu obrany uviedol, že Poľsko smeruje k piatim percentám HDP a je tu politická zhoda na potrebe posilnenia armády. Ako pokračoval, Česká republika zaviedla zákonnú povinnosť investovať minimálne dve percentá HDP do obrany, pričom tento rok dosiahne úroveň 2,1 percenta HDP.

„Dokonca aj Viktor Orbán tvrdí, že kvôli vojne na Ukrajine je potrebné zvyšovať obranné výdavky. Maďarsko je na úrovni 2,1 percenta HDP a v budúcnosti predpokladá rast,“ zdôraznil Sklenár s tým, že krajiny na východe NATO a EÚ investujú ešte viac. Napríklad Estónsko investuje 3,43 percenta HDP, Lotyšsko 3,15 percenta a Litva 2,85 percenta HDP.

Pripravených 200 miliónov eur za pomoc Ukrajine

Sklenár ďalej uviedol, že v EÚ zostáva pre SR pripravených približne 200 miliónov eur za pomoc Ukrajine.

„Ich vyplatenie blokuje Maďarsko. Je zarážajúce, že napriek blízkym vzťahom s Maďarskom nebola vláda SR schopná dohodnúť vyplatenie tejto sumy, respektíve sa o to ani nepokúša,“ podotkol Sklenár s tým, že nevyužitých 508 miliónov eur a refundácia z EÚ za 200 miliónov eur prevyšujú hodnotu vojenského materiálu, ktorý SR darovala Ukrajine. Preto podľa neho súčasná koalícia už nesmie ďalej zvádzať zníženie obranyschopnosti SR na bývalé vlády.

„Samozrejme, je možné, že minister obrany do konca roka nájde kreatívne spôsoby, ako minúť pol miliardy eur,“ uzavrel Sklenár.