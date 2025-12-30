Ministerstvo obrany chce stavať aj cesty. Kaliňák hovorí o R2 smerom na Košice aj o nových projektoch – VIDEO

Kalinak
Ministersto obrany sa okrem výstavby nemocníc plánuje podieľať aj na výstavbe ciest. Ako v utorok pre médiá povedal šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD), podieľať by sa mali napríklad na pokračovaniach R2 smerom na Košice.

„A zároveň chceme začať už projekčné práce aj v rámci diaľnice Košice – Michalovce,“ uviedol minister. Ako ďalej uviedol, začiatkom roku 2026 bude diskutovať s ministrom dopravy Jozefom Rážom ohľadom obchvatu Zvolena. „A teda budeme môcť prepojiť R1 s R2,“ vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že po novej bratislavskej a prešovskej nemocnici tak budú ďalšie duálne projekty smerovať do základnej cestnej infraštruktúry.

Pokiaľ ide o prešovskú nemocnicu, stavebné práce by podľa ministra mohli byť hotové do konca volebného obdobia, teda do roku 2027. „Všetko pre to robíme, ten čas je napätý,“ doplnil Kaliňák s tým, že sa vyskytuje aj situácia s nedostatkom stavebných pracovníkov. „Práve to, že sme rozostavali celé Slovensko, tak tých kapacít nie je úplne veľa,“ dodal minister obrany.

