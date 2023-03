 Ministerstvo vnútra sa ohradzuje voči konštatovaniu o manipulácii s utajovanými informáciami a Mikulec zákon neporušil

Ministerstvo vnútra SR sa dôrazne ohradzuje voči konštatovaniu o manipulácii s utajovanými informáciami a trvá na tom, že poverený minister Roman Mikulec (OĽaNO) zákon neporušil. Reaguje tým na informácie od šéfa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Romana Konečného, ktoré poskytol poslancom na rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ.

Utajované informácie

Z výsledkov minuloročnej kontroly NBÚ na ministerstve vyplýva, že Mikulec opakovane neoprávnene manipuloval s utajovanými informáciami. Zákon mal porušiť 29-krát a dostal sa k utajovaným informáciám, ktoré sa týkajú NATO alebo Európskej únie.

„Rezort vnútra apeluje na zdržanlivosť Národného bezpečnostného úradu pri svojvoľných výkladoch ustanovení zákona. NBÚ napriek tomu, že je ústredným orgánom štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností, nedisponuje právomocou na výklad právnych ustanovení,“ uviedla hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.

Ako ďalej dodala, kontrolné zistenie úradu považujú za neodôvodnené a v plnom rozsahu odmietajú, že by zo strany ministra bol porušovaný zákon.

Okruh oprávnených osôb

Podľa Odboru bezpečnosti Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR je minister vnútra ako člen vlády podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností oprávnenou osobou s osobitným postavením. Na základe toho je oprávnený oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu svojej funkcie.

Okruh oprávnených osôb s osobitným postavením zákon explicitne menuje a okrem ministra vnútra sú nimi aj prezidentka SR, poslanci Národnej rady SR, ostatní členovia vlády SR, sudcovia Ústavného súdu SR, predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu SR a ďalší.

„Ministerstvo vnútra opakovane konštatuje, že na takéto osoby sa podľa zákona nevykonáva bezpečnostná previerka, sú na oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami oprávnení zo zákona, a to v rozsahu zastávanej funkcie a pre plnenie konkrétnych úloh,“ doplnila Eliášová.

Rovnaký prístup mali aj predošlí ministri

Rovnaký prístup mali podľa rezortu aj predošlí ministri vnútra vrátane Denisy Sakovej (Hlas-SD), ktorá tiež nemala certifikát. Opozičná strana Hlas-SD napriek tomu vyzvala prezidentku Čaputovú, aby odobrala Mikulcovi poverenie viesť rezort.

Eliášová dodala, že minister vnútra v prípade potreby rád podporí návrh, aby všetci, ktorí sú dnes uvedení v zákone o ochrane utajovaných skutočností, museli prejsť previerkami, či už teraz, alebo v budúcnosti.

„Zdôrazňujeme zároveň fakt, že ak by boli previerky vykonávané rovnako pre všetkých, týkali by sa aj všetkých 150 poslancov Národnej rady SR,“ poukázala.

Manipulácia s utajovanými skutočnosťami

Na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia sa vzťahuje podľa ministerstva vnútra osobitný režim, ale netýka sa oprávnených osôb s osobitným postavením. Viazať výkon funkcie ministrov na získanie bezpečnostnej previerky by znamenalo nahradiť slobodné rozhodnutie voličov a išlo by teda o radikálny zásah do demokratickej podstaty SR, argumentuje rezort.

„Nešlo by však o prvý zásah do demokratickej podstaty štátneho režimu zo strany NBÚ,“ tvrdí Eliášová. Ako pokračovala, vo všeobecnosti sa v rámci NATO a aj pre Európsku únie akceptuje pravidlo, že najvyšší ústavní činitelia podmienku preverenia plnia automaticky. Vychádza sa pritom z nepísanej premisy, že potrebné preverenie takejto osoby je zabezpečené jej zvolením do funkcie.

„Takéto výnimky majú prostredníctvom národnej právnej úpravy zavedené všetky členské krajiny NATO a EÚ,“ poukázala hovorkyňa.