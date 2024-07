Mikloška znepokojujú opakujúce sa prípady intoxikácie detí syntetickými kanabinoidmi, apeluje na urýchlený zákaz ich voľného predaja

Komisár pre deti sa snaží urýchlene riešiť zákaz voľného predaja syntetických kanabinoidov.

Detský ombudsman Jozef Mikloško vyjadril svoje veľké znepokojenie nad opakujúcimi sa prípadmi intoxikácie detí syntetickými kanabinoidmi, známymi ako HHC, ktoré sú voľne dostupné. Mikloško vidí ako problém ich neregulovanú dostupnosť v automatoch v nákupných centrách.

Deti sú zvedavé

Detský ombudsman v tejto súvislosti pripomenul incident z minulého týždňa, ktorý sa stal v Prešove, kde deti po užití HHC produktov skončili na psychiatrii. Mikloško preto apeluje na urgentnú potrebu legislatívnych zmien a prísnejšieho dohľadu nad predajom týchto nebezpečných látok.

„Zákon o zákaze ich predaja je posunutý do druhého čítania, mám však za to, že je potrebné reagovať a riešiť to rýchlejšie. Musíme si uvedomiť, že deti sú zvedavé a najmä počas letných prázdnin často hľadajú nové zážitky a dobrodružstvá a sú náchylnejšie na experimentovanie, čo môže viesť k tragickým následkom s trvalým poškodením zdravia,“ zdôraznil komisár pre deti a pokračoval, že tieto látky sa pre deti stávajú atraktívnou voľbou práve vďaka jednoduchej dostupnosti.

Voľný predaj HHC produktov

Ako však upozornil, deti nie sú schopné odhadnúť dôsledky svojich činov a rozhodnutí, a preto je táto kompetencia v rukách dospelých, ktorý musia deti chrániť.

„Preto naliehavo apelujem na poslancov a všetky kompetentné orgány, aby konali rýchlo a efektívne v otázke zákazu voľného predaja HHC produktov. Je nevyhnutné, aby sme spoločne zabezpečili pre deti bezpečné a zdravé prostredie bez obáv z toxických a nebezpečných látok,“ vyhlásil Mikloško, ktorý súčasne apeluje aj na nákupné centrá, aby prehodnotili svoje obchodné politiky a mieru spoločenskej zodpovednosti najmä voči tým najmladším.

„Skrz moju profesiu lekára osobne považujem za veľkú tragédiu obchodné praktiky výrobcov týchto látok, ktorí sa pod vidinou zisku správajú ako bezohľadní díleri. Pod rúškami legálnosti, nehľadiac na varovania psychiatrov a opakované prípady poškodenia zdravia detí, šíria škodlivé produkty a vedome ohrozujú zdravie detí,“ uzavrel Mikloško s tým, že je to neakceptovateľné a veľmi neetické.