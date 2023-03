Migračné toky v Únii sa zintenzívnili, Slovensko však prisťahovalcov láka najmenej

V roku 2021 prišlo do Európskej únie (EÚ) podľa odhadov 2,3 milióna prisťahovalcov z krajín mimo EÚ. Približne 1,1 milióna osôb z Únie zasa emigrovalo do krajiny mimo bloku. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Údaje poukazujú na významný nárast v porovnaní s rokom 2020, keď sa odhaduje, že bolo 1,9 milióna prisťahovalcov do EÚ z krajín mimo EÚ a približne 956-tisíc ľudí emigrovalo z EÚ do krajiny mimo EÚ. Okrem toho 1,4 milióna ľudí, ktorí predtým bývali v jednej krajine EÚ, sa v roku 2021 presťahovalo do iného členského štátu EÚ (1,2 milióna v roku 2020).

V roku 2021 bolo v EÚ podľa odhadov päť prisťahovalcov na 1000 ľudí. V pomere k počtu obyvateľov s trvalým pobytom zaznamenalo najvyššiu mieru prisťahovalectva v roku 2021 Luxembursko, a to takmer 40 prisťahovalcov na 1000 ľudí. Za ním nasledovali Malta (35) a Cyprus (27).

Naopak, najnižšiu mieru imigrácie zaznamenalo Slovensko, kde na 1000 obyvateľov pripadal jeden prisťahovalec. Za touto krajinou nasledovali Portugalsko a Francúzsko, ktoré registrovali päť prisťahovalcov na 1000 ľudí.