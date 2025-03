Migaľovci sú podľa politológa ťažko čitateľní. Aké scenáre môžu nastať?

Dohoda koalície s trojicou rebelujúcich poslancov nie je vylúčená a je možné, že do stanoveného hraničného termínu 25. marca sa ju podarí aj uzavrieť.

Pre agentúru SITA to povedal politológ a riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Nezaradení poslanci Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a Ján Ferenčák sú však podľa neho ťažko čitateľní a stať sa môže hocičo.

„Majú výhrady voči vládnej politike a zároveň tvrdia, že chcú vládu podržať. Tak vyznajte sa v tom. Na jednej strane sa zrejme potrebovali vyvracať z toho, čo schválili, na druhej strane je pre nich až tak dôležité, aby vláda fungovala, že ju napriek všetkému podporia?“ uvažuje Mesežnikov.

V migaľovcoch je ťažké sa vyznať

Podľa politológa je ťažké sa vyznať v tom, čo vlastne táto trojica chce a čo za podporu vlády požaduje. Nedá sa vylúčiť, že si ich koalícia „kúpi“ nejakými funkciami, myslí si.

Mesežnikov nevylučuje aj taký scenár, že premiér Robert Fico si povie, že už má toho dosť, nenechá sa vydierať a pôjde do predčasných volieb. Väčšiu pravdepodobnosť však vidí v tom, že sa napokon nejako dohodnú a vládnu koalíciu sa podarí zastabilizovať, i keď to môže byť len na určitý čas.

„V Hlase je istá skupina ľudí, ktorým moc nevoňajú protizápadné a proruské inklinácie vlády. Čisto teoreticky, v strane môže vzniknúť napätie a môžu sa odtrhnúť ďalší poslanci,“ domnieva sa Mesežnikov.

Čo má Huliak so športom?

Poukazuje na to, že Ficovi sa už podarilo získať pre podporu koalície skupinu huliakovcov za cenu stoličky ministra cestovného ruchu a športu pre Rudolfa Huliaka.

„Podľa mňa to bude niekedy ešte predmetom skúmania ako príklad účelového prístupu a popretia akýchkoľvek adekvátnych prístupov k nominácii ľudí so skúsenosťami a ďalšími atribútmi, ktoré sú potrebné na výkon funkcie. Dokonca aj prezident sa pri menovaní Huliaka vyjadril v takom duchu, že ja vás musím vymenovať, pretože inak by vláda nemala väčšinu, ale vy sa vôbec na túto funkciu nehodíte,“ poznamenal Mesežnikov.

Pochopiť sa podľa neho ešte nejakým spôsobom dala jeho nominácia na post ministra životného prostredia. „Aj keď treba podotknúť, že prírodu by skôr poškodzoval ako chránil, poznajúc jeho názory na ťažbu a odstrel zvierat. Ale čo má Huliak so športom?“ poukazuje politológ.

SNS je čoraz viac oslabená

Pripomenul, že predseda SNS Andrej Danko bol veľmi dotknutý, keď prezidentka Zuzana Čaputová po voľbách v roku 2023 odmietla vymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia. „Potom sa s Huliakom rozhádal na život a na smrť a teraz mu Huliak prevzal ministerstvo, ktoré vzniklo na popud Danka,“ poukázal Mesežnikov.

Rudolf Huliak síce získal exekutívnu funkciu, no nie ako nominant SNS, ale rezort je už pod patronátom Smeru. Pozícia SNS je podľa politológa čoraz viac oslabená. Žiaden z troch členov vlády, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke SNS, nie je členom tejto strany.