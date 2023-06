Miesto na kandidátke SaS obsadí aj Ábel Ravasz, celý profesijný život sa venoval národnostným menšinám

31. miesto na kandidátnej listine strany Sloboda a Solidarita (SaS) patrí Ábelovi Ravaszovi, bývalému splnomocnencovi vlády SR pre rómske komunity. Ako vysvetlil predseda strany SaS Richard Sulík, Ravasz sa venuje menšinám, rozvoju regiónov, zameriava sa na menšinové politiky sociálnu integráciu a sociálnu štatistiku.

Národnostné menšiny na Slovensku

„Ako splnomocnenec vlády pre rómsku komunitu vykonal veľa dobrého, podporoval povinnú škôlku pre každé dieťa do päť rokov, do terénu poslal rekordný počet terénnych pracovníkov, obnovil miestne občianske poriadkové služby (MOPS), či presadil rôzne pozemkové úpravy. Aktuálne pôsobí ako prezident inštitútu Mateja Bela,“ uviedol Sulík.

„Celý môj profesijný život som sa venoval národnostným menšinám na Slovensku, integrácii rómskych komunít, ako aj regionálnemu rozvoju. Za posledné roky nadobúdam pocit, že tieto témy idú do útlmu, miesto riešení tu máme domnienky a miesto vyrovnávania rozdielov tu máme hádky,“ vyhlásil Ravasz, ktorého ambíciou je prichádzať s konkrétnymi riešeniami.

Spolupráca so SaS

„Rozhodnutie kandidovať bolo silne ovplyvnené aj tým, ako to teraz vyzerá v menšinovej časti politického pola. Dúfal som, že spojením menšinových politických strán vznikne silná parlamentná aliancia, napokon vidíme, že to tak nebude. Ak by sa voľby konali dnes, tak by sa do parlamentu nedostala žiadna menšinová strana,“ uviedol Ravasz s tým, že chce zabezpečiť dobrú a odbornú reprezentáciu menšín a rozvoja regiónov v tejto krajine.

Ravasz so stranou SaS spolupracovali už v minulosti, a aj napriek názorovým rozdielom sa zhodujú v tom, že najdôležitejšou je podpora osobných slobôd vrátane podpory ľudských a menšinových práv.