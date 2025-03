Miera nezamestnanosti na Slovensku začala stúpať, odborníci varujú pred možným dlhodobým trendom

Miera nezamestnanosti na Slovensku, ktorá v novembri minulého roka dosiahla historické minimum 4,86 %, začala opäť stúpať. V decembri 2024 sa zvýšila na 4,96 % a v januári na 5,09 %. Podľa odborníkov na pracovný trh je mierny nárast nezamestnanosti počas zimy cyklicky sa opakujúcim javom.

„Klesá totiž dopyt po sezónnych pracovníkoch napríklad v stavebníctve, poľnohospodárstve alebo v cestovnom ruchu, no a prispieva k tomu aj efekt ukončenia dočasných pracovných zmlúv, ktoré sú často viazané na koniec kalendárneho roka,“ hovorí Zuzana Rumiz, prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) a riaditeľka agentúry ManpowerGroup Slovensko.

Minulý rok však personalisti pociťovali nižšiu potrebu zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi takmer vo všetkých sektoroch už od novembra, i keď v číslach nezamestnanosti sa tento jav odzrkadlil až neskôr. Ďalším faktorom podľa Dariny Mokráňovej z agentúry Index Nosluš je opatrnosť zamestnávateľov pri rozširovaní výroby a prijímaní nových pracovníkov.

Riziko spomalenia rastu slovenskej ekonomiky

Odborníci zároveň varujú, že ak by sa nezamestnanosť dlhodobo udržala na vyššej úrovni, mohlo by to spomaliť rast slovenskej ekonomiky a znížiť spotrebiteľský dopyt. Dlhodobý rast nezamestnanosti by mal negatívny dopad na spotrebu domácností, čo by ovplyvnilo obchod a služby. Možno tiež očakávať väčší tlak na verejné financie a sociálny systém.

„Treba však dodať, že znižovanie počtu zamestnancov predpokladáme najmä v odvetviach, kde je dlhodobo nedostatok domácej pracovnej sily. Riešením tak môže byť obmedzenie dovozu pracovníkov zo zahraničia. Preto si myslím, že dopad nebude taký zásadný,“ dopĺňa ďalšie aspekty D. Mokráňová.

Tri možné scenáre ďalšieho vývoja

Prezidentka APAS vidí tri možné scenáre ďalšieho vývoja nezamestnanosti. V prípade optimistického scenára sa priemysel prispôsobí novým podmienkam. Druhou možnosťou je stagnácia, kedy nezamestnanosť zostane približne na aktuálnej úrovni. Pesimistický scenár by znamenal rast nezamestnanosti, ktorý by mohli priniesť globálne ekonomické otrasy a ďalší prepad v priemysle.

Globálne faktory, ako clá a sankcie, môžu výrazne ovplyvniť slovenský trh práce. „Ak si ale únia uvedomí, že nie je dobrá cesta sankcionovať vlastných živiteľov, nemusel by byť nárast nezamestnanosti dramatický,“ myslí si Jindřich Hodek z Index Nosluš.

Pre pozitívny vývoj bude dôležitá podpora podnikateľského prostredia a nové investície. Odborníci sa zhodujú, že je potrebné sledovať nielen aktuálnu situáciu, ale aj dlhodobé strategické opatrenia, najmä vzhľadom na demografický vývoj a potrebu rekvalifikácie pracovníkov.