Blaha: Dnes je voči Rusom taká istá nenávisť, ako voči Židom kedysi - ROZHOVOR

Nemôžeme mať z Európskej únie, ktorá bola postavená na myšlienke mieru, dnes jednu vojnovú organizáciu, ktorá podľa europoslanca za stranu Smer-SD Ľuboša Blahu dramaticky viac pripomína myslenie nejakého Adolfa Hitlera, ako Willyho Branta.

„Toto je mne strašne ľúto, lebo ja som veľmi silne inšpirovaný, aj v mojich knihách, tými západoeurópskymi mysliteľmi, aj politikmi, ktorí boli mieroví, ktorí boli o sociálnej spravodlivosti, o sociálnom štáte a tak ďalej. To sa mi strašne páči. A dneska vidím neoliberálne trendy, militaristické trendy a nedemokratické trendy,“ uviedol Blaha v rozhovore pre agentúru SITA.

Konštatoval, že Brusel, že sa fašizuje a tak to jednoducho pomenuje. Ide však podľa neho o iný druh fašizmu, aký bol za čias Hitlera a tentoraz ide liberálny alebo dúhový fašizmus. „To znamená, že nemôžeš mať iný názor, musíš byť strašne progresívny, musíš nenávidieť Rusko, musíš byť za homosexuálne manželstvá, lebo inak si dezolát. Za Hitlera, to bolo trochu inak, že musíš byť tej a tej národnosti.. No viete, dnes je voči Rusom taká istá nenávisť, ako voči Židom, kedysi a toto je to strašné,“ uviedol Blaha.

Na poznámku, že dnes v Európskej únii žije veľa Rusov a ľudia im nenadávajú a nie sú označení ako kedysi Židia skonštatoval, že to začínalo aj počas Hitlera jemnejšou formou. „Je to hrozné, ale preto my to musíme hneď v zárodkoch zastaviť a ja odmietam akúkoľvek rasovú, etnickú a nacionálnu nenávisť aj voči ruskému národu. Posledný príklad, tak teraz tu máte ruskú speváčku Annu Netrebko, ktorá je Rusk a len preto tu protestujú blázni, lebo že je Ruska, chápete,“ povedal Blaha.

Európska únia sa podľa neho stala vojnovou úniou. „Len zbroja, vedú fašistické reči voči Rusku, povedzme to na rovinu, fašistické reči, to čo robí Kalasová (Kaja Kallasová, podpredsedníčka Európskej komisie a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, pozn. red.), to je absolútne neprimerané. Aby ona tu teraz rozkazovala predsedovi vlády suverénneho štátu SR, že či smie alebo nesmie navštíviť iný štát,“ konštatoval Blaha.

Európska únia sa podľa názoru Blahu rúti do záhuby. „A teraz ja iba hovorím, že Slovensko, ak má šancu to zmeniť, tak musí robiť všetko preto, aby sme to zmenili. To robím aj v tom Európskom parlamente. Bojujem. Naozaj to je niekedy boj s veternými mlynmi, lebo to sú blázni. To sú reálne blázni,“ uzavrel europoslanec za stranu Smer-SD.

V rozhovore europoslanec Ľuboš Blaha hovoril aj tom: