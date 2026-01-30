Michalovce investujú vyše 3,6 milióna eur do odpadov. Zavádzajú systém „Plať za to, čo vyhodíš“

Mesto Michalovce čaká rekordná investícia do odpadového hospodárstva, primátor Miroslav Dufinec si od ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) vo štvrtok 29. januára prevzal dekrét k projektu Zavedenie systému váženého množstvového zberu v Michalovciach. Cieľom projektu je zavedenie a zefektívnenie systému množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu z domácností. Zber má byť založený na princípe PAYT – Pay As You Throw, čiže Plať za to, čo vyhodíš.
Prostriedky na jeho realizáciu získalo mesto z Operačného programu Slovensko, ide o sumu vyše 3,6 milióna eur. „Získanie nenávratného finančného príspevku je pre nás nielen výnimočným úspechom, ale aj obrovským záväzkom. Ide o historicky najvýznamnejšiu investíciu do odpadového hospodárstva, ktorá nám umožní vybudovať moderný systém nakladania s odpadmi bez toho, aby sme zaťažili mestský rozpočet,“ skonštatoval primátor Dufinec.
Michalovce už v súčasnosti adresne vážia zmesový komunálny odpad v lokalitách s rodinnými domami, no problém pretrvával na sídliskách bytových domov. Tam sú totiž kontajnerové stojiská otvorené a voľne prístupné, čo má za následok takzvanú odpadovú turistiku a znemožňuje to spravodlivé vyhodnocovanie množstva odpadu, ktorý pripadá na konkrétne domácnosti.
Situáciu by malo pomôcť vyriešiť vybudovanie 135 uzamykateľných kontajnerových stojísk so smart zámkami, sprístupnené budú len konkrétnym bytovým domom. „Vďaka tomu bude možné získať presné údaje o množstve vyprodukovaného odpadu aj na sídliskách a zaviesť systém PYAT na území celého mesta. Mesto Michalovce už má v IoT (Internet of things) platforme pasportizované všetky stojiská aj bytové domy, preto nové riešenie plynulo nadviaže na existujúci systém,“ informovala samospráva.
Mesto očakáva, že realizáciou projektu by sa mohlo znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu prinajmenšom o desať percent, zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu či zlepšiť efektivita zvozu odpadu. Rovnako očakáva spravodlivé a motivačné nastavenie poplatkov za odpad aj zlepšenie komunikácie s občanmi. „Projekt predstavuje významný krok k modernejšiemu a ekologickejšiemu systému nakladania s odpadom. Aj keď je stále vo fáze prípravy a realizácie, prináša jasnú víziu: spravodlivejšie poplatky, dôslednejšie triedenie a čistejšie mesto pre všetkých obyvateľov,“ uzavrela samospráva.