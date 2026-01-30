Mesto Prešov začína s výstavbou Národného jazdeckého tréningového centra

Mesto Prešov odštartovalo výstavbu nového športoviska národného významu, keď sa pustilo do komplexnej obnovy starej jazdeckej haly v Jazdeckom areáli. Zhotoviteľ si stavenisko prevzal 30. januára a prvú etapu rekonštrukcie sa zaviazal dokončiť do jedného roka. Výstavba Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež bude v rámci tejto etapy stáť viac ako 1,8 milióna eur s DPH.
Zámer plne zrekonštruovať jazdiareň predstavila prešovská radnica ešte v lete 2025. Projekt bol súčasťou širšieho balíka investícií do športovej infraštruktúry v rámci titulu Európske mesto športu 2025, ktorý Prešov niesol počas minulého roka. „Už od Rakúska–Uhorska sa Prešov hrdí koňmi, a to je to, čo chceme Prešovu vrátiť. Ako Prešovčan to vnímam tak, že je to návrat hrdosti pojmu Koňar pre všetkých Prešovčanov,“ uviedol pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi primátor mesta Prešov František Oľha.
Projekt získal podporu štátu
Vízie a vizualizácie sa podľa mesta v priebehu niekoľkých mesiacov pretavili do konkrétnych krokov, pričom projekt získal aj podporu štátu. „Keď sme v júli predstavovali plán, ako vrátiť jazdecký šport do Prešova na najvyššej úrovni, nie každý to považoval za reálne. Po šiestich mesiacoch máme hotový projekt, zabezpečené financie, vyriešený vzťah s bývalým nájomníkom a zazmluvneného zhotoviteľa, ktorému sme stavbu odovzdali,“ dodal primátor.
Odovzdaním staveniska sa oficiálne začala prvá etapa výstavby Národného jazdeckého tréningového centra pre deti a mládež Slovenska v Prešove, ako sa bude areál po novom nazývať.
„Momentálny stav dnes už národného centra je podpísaný vekom a amortizáciou, ktorá sa na ňom prejavila. Pevne verím, že kvalitnou projektovou dokumentáciou a rekonštrukciou tu budú podmienky hodné nielen národnej inštitúcie, ale aj inštitúcie, kde sa budú konať medzinárodné preteky, pretože tento areál má na to všetky atribúty dané Medzinárodnou jazdeckou federáciou. Verím, že sa Prešov opäť stane dejiskom športových pretekov vo všetkých disciplínach jazdeckého športu,“ uviedla regionálna riaditeľka Ministerstva cestovného ruchu a športu Blanka Feč-Vargová.
V rámci prvej etapy sa rekonštrukcia zameria na jazdeckú halu a jej exteriér. Práce zahŕňajú obnovu strešnej konštrukcie, fasády, odvodnenia, bleskozvodu, osvetlenia, výmenu okien a dverí, vybudovanie hygienických zariadení, ako aj realizáciu novej jazdeckej plochy so zavlažovaním a špeciálnym jazdeckým pieskom.
Obnova interiéru v druhej etape
„Rozsah prác obsahuje sanáciu statiky, výmenu podložia a špeciálnu závlahu nie zvrchu, ale zospodu. Sú potrebné nátery, práce na elektroinštalácii, zdravotechnike a vzduchotechnike, a tiež prestavba dispozície vnútorných priestorov,“ prezradil Tomáš Saloky, predseda predstavenstva spoločnosti Dag Slovakia, a. s. Prešov, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania a zmluvne sa zaviazala dielo odovzdať do 12 mesiacov od prevzatia stavby
Celková cena prvej etapy predstavuje takmer 1,84 milióna eura s DPH. Väčšinu nákladov pokryje príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 1,5 milióna eur, zvyšok uhradí mesto zo svojho rozpočtu. Radnica zároveň počíta aj s druhou etapou projektu v hodnote približne dva milióny eur, na ktorú plánuje opätovne žiadať podporu z fondu.
Druhá etapa má podľa primátora zahŕňať komplexnú obnovu interiéru haly, vybudovanie tribúny, šatní, technického a organizačného zázemia, boxov pre ustajnenie koní, ako aj úpravy vnútorných a vonkajších jazdiarní. „Druhá fáza by mala trvať rovnako 12 mesiacov, obe sú na sebe nezávislé. Celkovo by teda projekt mal byť vo výške 3,5 milióna eur, plus príspevok mesta,“ dodal Oľha.