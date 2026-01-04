Michalovčania už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť – FOTO

Michalovčania na Silvestra už po 24-krát zápolili vo vystreľovaní zátok zo šumivého vína, absolútny rekord sa nepodarilo pokoriť ani v posledný deň roku 2025. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, počas 31. decembra 2025 sa v tradičnej recesistickej súťaži o prekonanie rekordu pokúsilo 85 súťažiacich. Vzdialenosť 31 metrov sa nepodarilo prekonať nikomu z nich.
„Za svoje výkony sa však nemusia hanbiť ani súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach,“ uviedlo mesto.
V posledný deň roka 2025 zvíťazil Tomáš Slaninka. Jeho zátka preletela vzduchom do vzdialenosti 28,55 metra. Na druhom mieste skončil Ján Drinka, ktorému sa podarilo dosiahnuť vzdialenosť 25,2 metra. Bronzovú priečku obsadil Martin Slaninka, zátku zo šumivého vína sa mu podarilo vystreliť do vzdialenosti 24,9 metra. „Aj keď o umiestnení rozhodujú častokrát centimetre, hlavným poslaním akcie zostáva dobrá nálada a priateľské stretnutia,“ doplnilo mesto Michalovce.
Víťaz zo Silvestra v roku 2024, Daniel Stankovič, vystrelil zátku do vzdialenosti 25,05 metra. Celkový rekord pochádza z roku 2005 a jeho držiteľom je Pavel Tóth so vzdialenosťou 31 metrov.
Ako samospráva v minulosti priblížila, vznik recesistickej súťaže sa datuje do roku 1999 a spojený je so záhradkárskou osadou Topole. Tam sa zišla skupina priateľov, ktorí si priniesli po vlastnej fľaši šumivého vína. Jedna zátka im pri otváraní preletela do susednej záhrady, čo ich inšpirovalo súťažiť o to, kto dokáže zátku vystreliť ďalej. Súťaž sa v roku 2007 po siedmich ročníkoch presťahovala do centra mesta.