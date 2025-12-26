Na Štedrý deň namerali na východe Islandu letné teploty

Ortuť teplomera stúpla na takmer 20 stupňov Celzia.
Foto: Ilustračné, SITA/AP.
Island na Štedrý večer prekonal svoj decembrový teplotný rekord. V malej dedinke Seydisfjördur na východnom pobreží Islandu stúpla teplota na letných 19,8 stupňa Celzia.

Stále teplejšie

Predchádzajúci decembrový rekord spred šiestich rokov bol prekonaný o 0,1 stupňa Celzia. „Toto sú neuveriteľné teploty,“ napísal na svojej facebookovej stránke meteorológ Einar Sveinbjörnsson .

Teplotný rekord bol prekonaný neskoro večer, okolo 23.00 hod. miestneho času. „Štedrý večer sa ešte neskončil a nemožno vylúčiť, že teplota na východe by mohla v tomto veľmi teplom vzduchu, ktorý teraz prúdi nad krajinou, stúpnuť ešte vyššie.“

Fön na horách

Službukonajúci meteorológ Birgir Örn Höskuldsson z Islandského hydrometeorologického ústavu vysvetlil rekord tým, že teplý vzduch a silný vietor spôsobili na horách fön. V takomto prípade sa vzduch pri prúdení smerom dole otepľuje.

