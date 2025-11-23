Michael Olise žiaril pri obrate Bayernu Mníchov v domácom súboji proti Freiburgu

Francúzsky futbalový útočník Michael Olise strelil dva góly a pripravil ďalšie tri pri víťazstve Bayernu Mníchov 6:2 nad Freiburgom v sobotňajšom súboji nemeckej I. bundesligy. Harry Kane tiež skóroval, keď Bavori otočil zápas po dvoch góloch hosťujúceho Juita Suzukiho a Johana Manzambiho.
„Je to neuveriteľné, čo Olise predviedol,“ hodnotil tréner Vincent Kompany. Kane bol po súboji spokojný: „Ukázali sme charakter, v druhom polčase sme mali viac energie a hrali sme dobre s loptou aj bez nej.“
Bayern vedie tabuľku o osem bodov pred Borussiou Dortmund, ktorá remizovala doma 3:3 so Stuttgartom. Dortmund viedol 2:0 gólmi Emre Cana a Maximiliana Beiera, no Deniz Undav hetrik pre hostí zachránil bod.
„Mysleli sme si, že zápas máme pod kontrolou, ale nakoniec sme stratili dva body,“ priznal tréner Dortmund Marco Rose. „Bolo to šialené, ale podarilo sa nám získať bod v poslednej chvíli,“ zhodnotil trojgólový Undav.
Bayer Leverkusen triumfoval 3:1 na pôde Wolfsburgu a posunul sa na druhé miesto tabuľky pred Dortmund a Stuttgart. Tréner Kasper Hjulmand zatiaľ získal 22 z 27 možných bodov, keď na lavičke „farmaceutov“ nahradil Erika ten Haga.
Eintracht Frankfurt otočil zápas a vyhral 4:3 v Kolíne nad Rýnom, pričom Jonathan Burkardt strelil dva góly. Burkardt má teraz osem presných zásahov v desiatich ligových zápasoch.
Augsburg zdolal Hamburg 1:0 gólom Antona Kadeho, zatiaľ čo Borussia Mönchengladbach vyhrala 3:0 na pôde posledného Heidenheimu.