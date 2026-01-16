Mexiko žiada USA o objasnene smrti svojho občana v zariadení ICE

Americké úrady sa k prípadu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Immigration Enforcement Minnesota
Agenti ICE pred budovou, ktorú federálne úrady plánujú prestavať na detenčné centrum. Foto: Ilustračné, AP Photo/Adam Gray
Mexické úrady vo štvrtok požiadali o podrobnosti k úmrtiu svojho občana v imigračnom detenčnom zariadení v americkom štáte Georgia.

Mexický konzulát v Atlante uviedol, že prípad pozorne sleduje a žiada, aby boli objasnené okolnosti incidentu, pri ktorom v stredu zahynul zadržiavaný občan Mexika. Konzulát dodal, že „spolupracuje na nevyhnutných postupoch, aby vyšetrovanie prebehlo rýchlo a transparentne“.  Americké úrady sa k prípadu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.

Počet ľudí zadržiavaných americkou imigračnou agentúrou ICE v posledných rokoch výrazne rastie. Rok 2025 bol pre agentúru najtragickejší za posledné dve desaťročia, keď v jej zariadeniach zomrelo najmenej 30 osôb. Podľa jej informácií len v tomto došlo už k štyrom úmrtiam.

ICE zohráva kľúčovú úlohu v deportačnej kampaniprezidentaDonalda Trumpa. Koncom decembra bolo v jej zariadeniach zadržiavaných viac než 68‑tisíc dospelých, čo je výrazný nárast oproti približne 36‑tisíc v decembri 2023.

Agentúra čelí v posledných dňoch obrovskej vlne kritiky v reakcii na zabitie 37‑ročnej americkej občianky Renee Nicole Goodovú, ktorú začiatkom januára zastrelil imigračný dôstojník v Minneapolise. Incident, ktorí mnohí označujú za vraždu, vyvolal masové protesty naprieč USA.

