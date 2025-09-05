Meteorológ Jurčovič ešte predpovedá aj 33 stupňov, letné počasie ešte nepovedalo posledné slovo - FOTO

Na Slovensku sa v pondelok 1. septembra začala meteorologická jeseň, ale po prechodnom víkendovom ochladení teploty opäť stúpli. Počasie na Slovensku na chvíľu zmení studený front, avšak horúčavy sa ešte na chvíľu vrátia a meteorológ Peter Jurčovič v predpovedi ukázal, ktorý deň by mohlo byť aj 33 stupňov Celzia.
Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj poznamenal hydrológ Michal Hazlinger, leto neprechádza do jesene „šťuknutím vypínača“, ale je to dlhodobejší proces, ktorý v niektorých prípadoch trvá niekoľko dní, inokedy niekoľko týždňov, ale sú aj také roky, kedy sa to veľmi prudko zalomí a počasie sa zmení naozaj v priebehu jedného dňa.
Pripomenul aj minulý rok, kedy sme 8. septembra mali ešte pekne slnečno a teploty vyše tridsiatky a o deň neskôr už pršalo a bolo len okolo 18 stupňov Celzia. „V roku 2020 to bolo veľmi podobné, keď ešte 30. augusta bolo slnečno s teplotami nad 30 stupňov Celzia a prvého septembra už len jesenných 15,“ zaspomínal s tým, že v oboch prípadoch sa potom ešte letné teploty vrátili.
Predpoveď počasia na piatok
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook, nad našou oblasťou sa už po viacero dní udržiava teplý vzduch, ktorý sa k nám dostáva od juhozápadu, pričom stred rozsiahlej tlakovej níže sa dlhšiu dobu udržiava nad severozápadnou Európou.
Priemerná teplota prvých troch septembrových dní bola v Bratislave približne o 2 až 3, ale napríklad v Kamenici nad Cirochou až o 4 až 6 stupňov nad úrovňou normálu na daný dátum.
V piatok podľa predpovede SHMÚ v brázde nízkeho tlaku vzduchu už postúpi od západu nad Rakúsko aj Česko studený front a k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu.
Bude jasno až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ale búrky sa vyskytnú iba výnimočne búrky. „Najvyššia denná teplota dosiahne 27 až 32, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 25 a na horách vo výške 1500 m má byť okolo 19 stupňov Celzia,“ uvádza SHMÚ s tým, že najteplejšie bude na juhu východného Slovenska, čo ukazuje aj teplotná mapka.