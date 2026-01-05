Mestské pohrebníctvo Marianum má k dispozícii štúdiu pre vznik nového cintorína v Bratislave

Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy má k dispozícii štúdiu, ktorá potvrdila, že kapacita bratislavských cintorínov je v súčasnosti dostatočná. Potvrdila zároveň dlhodobý trend vysokej preferencie kremácií, ktoré presahujú 80 percent. Závery štúdie budú slúžiť ako podklad pre strategické rozhodnutia samospráv v oblasti plánovania rozvoja cintorínov.
„Kapacita existujúcich 19 pohrebísk spravovaných organizáciou MARIANUM je takmer naplnená, voľných zostáva približne 8 % hrobových miest. V rámci jednotlivých cintorínov je táto rezervná kapacita rozložená nerovnomerne a pri zachovaní súčasných preferencií by postačovala približne do roku 2029 – 2030,“ povedal Robert Kováč, riaditeľ organizácie MARIANUM. Dodal, že čiastkovými opatreniami je možné zvýšiť kapacitu pri hrobových miestach najmenej do roku 2035 a pri urnových miestach do roku 2045 až 2050.
Nízka rezerva historických cintorínov
Nízku kapacitnú rezervu majú v súčasnosti historické pohrebiská, akými sú Ondrejský cintorín, Mikulášsky cintorín a cintorín Kozia brána a niektoré menšie sídliskové pohrebiská v hustej zástavbe, ako cintoríny v Dúbravke, Karlovej Vsi, Rači, Vajnoroch a Lamači). Najmenšie riziko vyčerpania kapacity a dostatočnú rezervu vykazujú najväčšie bratislavské pohrebiská, teda cintorín Slávičie údolie, Krematórium s urnovým hájom a Martinský cintorín.
Na základe aktuálneho územného plánu mesta Bratislavy sú ako najvhodnejšie pre vznik nového cintorína uvažované lokality Jarovce a Rača. Pre obe potenciálne lokality organizácia MARIANUM predloží mestu Bratislava štúdiu, ktorá ich perspektívy pre vznik nového cintorína podrobne analyzuje z hľadiska prírodných podmienok, krajinnej štruktúry a ochrany územia, územnoplánovacích súvislostí, dopravy a majetkovoprávnych vzťahov a súčasne predloží aj návrh urbanisticko-krajinárskeho riešenia a vizualizácie budúceho cintorína.
Možnosti pre nové formy pohrebníctva
Štúdia novo uvažovaného cintorína v juhozápadnej časti Petržalky, na hranici medzi Jarovcami a Petržalkou, prináša inovatívne architektonické riešenie (vyvýšené hroby), ktoré efektívne rieši najslabšiu stránku územia – vysokú hladinu podzemnej vody. Kapacita pochovávania do zeme je 12 000 – 13 500 hrobov.
Štúdia novo uvažovaného cintorína v Rači v zóne Táborky – Huštekle, nachádzajúceho sa v severnej časti katastrálneho územia, na hranici s katastrálnym územím Vajnory rešpektuje terénne danosti územia – vinohradnícke terasy, ktoré odkazujú na tradičné hospodárenie na svahoch Malých Karpát. Kapacita pochovávania do zeme je 4 030 hrobov.
„V obidvoch prípadoch sa uvažuje s hrobovými poľami pre prírodné kostrové pochovávanie, urnovými hrobmi a tiež s alternatívnymi formami pochovávania, ako je uloženie popola ku koreňom stromov, s lúkou vsypu a zároveň sa vytvárajú aj možnosti pre nové formy ekologického pohrebníctva, ktorými sú akvamácia či terramácia,“ vysvetľuje riaditeľ MARIANUM.