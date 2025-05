Mestská polícia v Bratislave spúšťa veľkú bezpečnostno-preventívnu akciu v doprave

Mestská polícia Bratislava spúšťa celomestskú bezpečnostno-preventívnu akciu v doprave. Hovorkyňa bratislavskej mestskej polície (MsP) Barbora Krajčovičová informovala, že rozsiahlu akciu zameranú na zvýšenie bezpečnosti v cestnej premávke na území hlavného mesta realizujú od pondelka do 16. mája v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave.

Posilnená prítomnosť hliadok

Cieľom akcie je podľa Krajčovičovej pôsobiť preventívne a upozorniť na oblasti v meste, v ktorých opakovane prichádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky.

„Počas celého týždňa bude na území Bratislavy posilnená prítomnosť hliadok MsP, ktoré sa okrem verejného poriadku budú vo väčšej miere zameriavať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,“ priblížila.

Na viacerých miestach budú s mestskými policajtmi prítomní aj kolegovia z Policajného zboru (PZ) SR.

„Tí svoju činnosť zamerajú predovšetkým na oblasť dynamickej dopravy, napríklad meranie rýchlosti v rizikových lokalitách, ktoré sú dlhodobo vyhodnocované ako problémové z pohľadu neprimeranej rýchlosti a ohrozovania chodcov či ďalších účastníkov cestnej premávky,“ vysvetlila Krajčovičová.

Zmena legislatívy

Cielenejšiu kontrolu práve v tejto oblasti by podľa nej mohla priniesť aj zmena legislatívy (najmä zákona o obecnej polícii a zákona o cestnej premávke), o ktorú sa MsP dlhodobo usiluje a ktorá by umožnila mestám a obciam, obdobne ako je to v iných európskych krajinách, kontrolovať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti prostredníctvom stacionárnych meračov rýchlosti.

„Naším úsilím je aj týmto spôsobom priniesť viac bezpečia napríklad ku školám, detským ihriskám alebo centrám seniorov a na miesta, kde je zvýšený pohyb chodcov, keďže vysoká rýchlosť je druhá najčastejšia príčina dopravných nehôd, pri ktorých bola usmrtená osoba,“ konštatuje Krajčovičová.

Spolupracovať s PZ SR počas tohto týždňa budú napríklad aj pri kontrole porušovania maximálnej povolenej váhy vozidiel, s ktorým súvisí ničenie ciest, ale aj nadmerný hluk v meste.

Svetový týždeň bezpečnosti na cestách

Kontrolnú činnosť zamerajú hliadky MsP aj na široké spektrum ďalších dopravných situácií, vrátane prípadov porušovania zákazových a príkazových dopravných značiek, kontroly peších zón, správania sa kolobežkárov a cyklistov, nedovolenú jazdu a parkovanie vozidiel na cyklotrasách, rešpektovanie pravidiel vo vyhradených jazdných pruhoch, dodržiavanie povinností taxikárov, či bezpečnosť na priechodoch pre chodcov.

„Počas Svetového týždňa bezpečnosti na cestách chceme aj takýmto spôsobom prispieť k pozitívnemu ovplyvneniu bezpečnosti cestnej premávky v našom meste, najmä k zlepšeniu situácie tam, kde opakovane prichádza k porušovaniu pravidiel a kde obyvatelia najviac ohrození,“ doplnil náčelník MsP Bratislava Miroslav Antal. Komplexné výsledky z bezpečnostno-preventívnej akcie prinesú počas budúceho týždňa.